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網友集體拒喝一國兩制手搖飲 醫：含糖飲是脂肪肝兇手

2019-08-10 15:49聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

兩岸政治論爭連手搖飲業者都紛紛投入戰場，從連鎖手搖飲料店「一芳水果茶」日前發表支持「一國兩制」後，風波持續延燒，迷客夏、貢茶、大苑子等茶飲業者都表態堅決支持一國兩制，掀起台灣民眾拒喝行動。醫師表示，含糖飲料是脂肪肝兇手，確實少喝為妙。

過去脂肪肝患者大多是中年、缺乏運動的人，但近年臨床上發現也有很多青壯年族群發生脂肪肝，尤其都會區年輕化趨勢更嚴重，甚至高達三分之一的30歲以下民眾都有脂肪肝問題，脂肪肝常被人說是「富貴病」，台大醫院內科部兼任主治醫師楊培銘表示，罹患脂肪肝最大的原因就是營養太好，吃太油、太甜都是問題。

這樣的人生活型態大多都是吃得多，卻運動少，導致BMI值過高、過胖，楊培銘表示，如醣類攝取過量，導致這些過剩的營養囤積在體內，以脂肪的方式儲存，久而久之，就會形成脂肪肝。雖然夏季總是讓人想來一杯含糖手搖杯消暑，但必須切記不可過量，每周都喝就稍嫌太多。

楊培銘提醒，對脂肪肝置之不理也可能讓「肝癌三部曲」步步逼近，當肝臟脂肪過多，身體會產生生理反應，導致細胞受傷、發炎，慢慢變成脂肪肝炎、肝硬化、肝癌。最有效的預防及治療就是減重，只要將體重降下5%至10%，肝脂肪量就會改善。換句話說，一位100公斤的患者，只要減少5至10公斤，就是向死神說再見的開始。

國內恐有三分之一的30歲以下民眾都有脂肪肝問題，吃太油、太甜都是危險因子，含糖飲...
國內恐有三分之一的30歲以下民眾都有脂肪肝問題，吃太油、太甜都是危險因子，含糖飲料是脂肪肝兇手，少喝為妙。圖／123RF
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脂肪手搖飲料患者
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