張小燕憶亡夫 想對醫師說「不要對每個病人視病如親」

2019-08-10 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「綜藝教母」張小燕今代表亡夫彭國華，出席肝基會25周年慶，雖丈夫已離去近20個年頭，但她依舊忘不了當年在病榻旁，支撐她走下去的醫護人員，尤其感謝肝基會董事長、前台大醫院內科部肝膽腸胃科主任許金川。「我今天是來告訴許醫師，不要對每個病人視病如親，你會生病的。」

肝病防治學術基金會今舉行25周年慶，演藝圈也有不少名人現身會場，如「綜藝大姐大」張小燕、從藝人轉戰政治圈的原住民立委高金素梅及資深藝人石英，都紛紛以病友或病友家屬身份出席祝賀。

張小燕的先生彭國華是飛碟電台與豐華唱片的創辦人，年僅47歲的他在2001年因肝癌病逝。張小燕回憶，當年陪著身體開始出現症狀的丈夫，那天在台大醫院診間，看著許金川醫師走進門。她永遠忘不了那天許金川醫師要跟他們說報告，「我看到他的手在顫抖，眼睛一閃一閃，醫師其實不太會說謊，最後他對我說，細胞不太好。」

面對這樣的晴天霹靂，張小燕擦乾眼淚、打起精神，陪伴夫婿開始接受許金川的治療，小燕姐推掉所有節目，自此以台大醫院為家，小燕姐紅著眼匡、哽咽地說「我很謝謝他，告訴我實話，讓我在最後一年半一直陪在我先生身邊。」每天都向上天多爭取彼此相守的時間，讓兩人此生的遺憾降到最低。

2001年7月盛夏時刻，張小燕看著最愛的丈夫呼吸緩緩變弱，在最後的時候，家人為了要不要插管，有很多意見。小燕姐無助地看向許金川，問他插管能治好嗎？那一刻，許金川眼框驟然泛紅，「丈夫接受治療的這段期間，我第一次看到許醫師落淚，他帶著眼淚看著我說不會。」於是張小燕決定不插管，不管再怎麼心痛、再怎麼不捨，都必須放手，讓丈夫解脫。