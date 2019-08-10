西南風夾帶徑外汙染物 西半部汙染物濃度上升

2019-08-10 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



颱風逐漸遠離，但西南風帶來中國沿海輕微境外污染物，台灣西半部地區及離島空氣品質多為普通等級。根據環保署今天上午的監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。

根據氣象局資料顯示，10日颱風逐漸遠離臺灣，北部及東北部地區降雨會逐漸緩和，中南部地區易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。環境風場為西南風並挾帶境外物染物影響台灣，西半部污染物濃度上升，局部地區短時間達橘色提醒等級，境外污染物影響程度視降雨時間及強度而有所變化。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級；金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，未來一週，10日起颱風逐漸遠離，10日至15日環境風場轉為西南風，西南風可能挾帶微量中國沿海污染物移入，其影響程度視降雨強度而定；夏季期間易有光化作用致午後臭氧濃度上升，請隨時留意最新空氣品質資訊。 空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。