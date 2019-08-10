親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

樂翻！銀行退出信用卡市場 卡債族欠款全歸零

日職／大王復活！王柏融復出對軟銀首打席敲一壘安

西南風夾帶徑外汙染物 西半部汙染物濃度上升

2019-08-10 13:02聯合報 記者楊德宜╱即時報導

颱風逐漸遠離，但西南風帶來中國沿海輕微境外污染物，台灣西半部地區及離島空氣品質多為普通等級。根據環保署今天上午的監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。 

根據氣象局資料顯示，10日颱風逐漸遠離臺灣，北部及東北部地區降雨會逐漸緩和，中南部地區易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。環境風場為西南風並挾帶境外物染物影響台灣，西半部污染物濃度上升，局部地區短時間達橘色提醒等級，境外污染物影響程度視降雨時間及強度而有所變化。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級；金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級。 

環保署表示，未來一週，10日起颱風逐漸遠離，10日至15日環境風場轉為西南風，西南風可能挾帶微量中國沿海污染物移入，其影響程度視降雨強度而定；夏季期間易有光化作用致午後臭氧濃度上升，請隨時留意最新空氣品質資訊。 空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

空氣品質颱風環保署
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

八八風災10年最佳見證 張大川以高空攝影記錄山川變色

2019-08-10 11:01

航海人員測驗 女性合格率連5年成長

2019-08-10 12:24

全台血庫缺血 最低剩不到5天

2019-08-10 12:23

國衛院：客運司機過度投入工作 心血管疾病風險高

2019-08-10 11:45

因為工作導致心血管疾病 這三大行業占比最高

2019-08-10 11:09

白開水沒味道 營養師狂推加這些料讓水變好喝

2019-08-10 07:38

6：29宜蘭近海3.2地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-08-10 07:04

免費兒童健檢 去年2成家長未用

2019-08-09 23:39

健康你我他／小兒按摩助退燒 止乾咳有撇步

2019-08-09 23:39

衛生所拚轉型 回歸社區健康照護

2019-08-09 23:39

把傷口真空包裝 負壓治療助癒合

2019-08-09 23:39

南市失智老人估2.3萬人

2019-08-09 23:15

社區隱藏2天 南市再添1登革熱

2019-08-09 23:12

颱風外圍環流沉降影響 金門飆出39.9度史上高溫

2019-08-09 23:09

颱風攪局 台金航線今大受影響機場人潮減半

2019-08-09 19:36

衛生所籌組協會拚轉型 變回照顧社區健康的「家人」

2019-08-09 19:22

利奇馬遠離 台灣高鐵宣布：明正常營運

2019-08-09 17:46

華航飛日本高松航班發動異常 影響156名旅客

2019-08-09 17:42

利奇馬遠離 桃機共計504航班受影響

2019-08-09 17:20

台灣紙紮文化法國放光！巴黎藝文指南推薦10大必看展

2019-08-09 17:06

熱爆了！金門出現39.9度的史上最高溫

2019-08-09 17:04

台灣逾5成女性是「泡芙人」 醫暴露全是這原因

2019-08-09 16:35

阿里山林鐵10日預警停駛 雨量預估超過200毫米

2019-08-09 16:31

目睹颱風天3起外送員車禍 他嘆：賺錢有數，生命要顧

2019-08-09 16:28

不到30歲就開始長老人斑？專家：堅持4件事，到老都不長斑

2019-08-09 16:23

20億頭獎得主是你？台彩統計「頭獎臉」特徵 要大眼配橢圓臉

2019-08-09 15:58

夜開3台冷氣電費破萬讓她崩潰 網友1招幫省錢

2019-08-09 15:27

颱風天不該叫外送？他一句話點出外送員的無奈

2019-08-09 14:31

威力彩頭獎累積破20.5億元 彩券買氣倍增

2019-08-09 13:31

讓我中吧！威力彩頭獎再次上看20億 買氣大增

2019-08-09 13:23

旅遊平安險 從家門口開始保

2019-08-09 13:20

審核期間遇事故 要怎麼爭取理賠？

2019-08-09 13:17

國慶日連假離島管制航線 下周一開放訂位

2019-08-09 13:16

7次免費兒童健檢 5縣市利用率較低

2019-08-09 13:16

影／芭樂、柚子都在 林姿妙勘農災：感謝老天有驚無險

2019-08-09 13:15

我史上最大規模！10國46東南亞藝術家「激盪」台灣當代

2019-08-09 13:07

挑戰西方主流！「公主煉成」諷刺迪士尼刻板印象

2019-08-09 13:03

中山分局辦園遊會 警用BMW重機現身花博

2019-08-09 12:56

正式進入秋天 這些食材可抗「秋燥」

2019-08-09 12:31
看更多

熱門文章

台灣逾5成女性是「泡芙人」 醫暴露全是這原因

2019-08-09 16:35

「病患被祂帶走了...」醫院古老忌諱 讓護理師當場嚇傻

2019-08-10 11:00

夜開3台冷氣電費破萬讓她崩潰 網友1招幫省錢

2019-08-09 15:27

白開水沒味道 營養師狂推加這些料讓水變好喝

2019-08-10 07:38

華航飛日本高松航班發動異常 影響156名旅客

2019-08-09 17:42

威力彩頭獎累積破20.5億元 彩券買氣倍增

2019-08-09 13:31

颱風天不該叫外送？他一句話點出外送員的無奈

2019-08-09 14:31

目睹颱風天3起外送員車禍 他嘆：賺錢有數，生命要顧

2019-08-09 16:28

熱爆了！金門出現39.9度的史上最高溫

2019-08-09 17:04

八八風災10年最佳見證 張大川以高空攝影記錄山川變色

2019-08-10 11:01

颱風假效益發燒！愈夜愈多人 各大「百貨」買氣強強滾

2019-08-09 19:04

6：29宜蘭近海3.2地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-08-10 07:04

華航飛日本班機出狀況 運安會：供油系統出問題

2019-08-09 16:32

每日星座運勢／處女單身者戀愛運佳 事業留意細節

2019-08-10 00:00

不到30歲就開始長老人斑？專家：堅持4件事，到老都不長斑

2019-08-09 16:23

嘗鮮期更短了 日系餐飲名店掀退場潮

2019-08-09 23:50

衛生所籌組協會拚轉型 變回照顧社區健康的「家人」

2019-08-09 19:22

三星Galaxy Note10系列8/23陸續開賣 你想買哪一色？

2019-08-09 17:20

利奇馬遠離 吳德榮：迎風面防雨 背風面防極高溫

2019-08-10 09:33

提振夏日食慾 速食業者祭出創意新堡

2019-08-09 17:40

颱風攪局 台金航線今大受影響機場人潮減半

2019-08-09 19:36

影／芭樂、柚子都在 林姿妙勘農災：感謝老天有驚無險

2019-08-09 13:15

20億頭獎得主是你？台彩統計「頭獎臉」特徵 要大眼配橢圓臉

2019-08-09 15:58

台灣紙紮文化法國放光！巴黎藝文指南推薦10大必看展

2019-08-09 17:06

社區隱藏2天 南市再添1登革熱

2019-08-09 23:12

愛美更要追求舒適 無鋼圈、運動型內衣內衣正夯

2019-08-10 00:18

因為工作導致心血管疾病 這三大行業占比最高

2019-08-10 11:09

颱風外圍環流沉降影響 金門飆出39.9度史上高溫

2019-08-09 23:09

日本百年香皂一顆45元 好市多一年賣出近200萬顆

2019-08-10 12:39

國慶日連假離島管制航線 下周一開放訂位

2019-08-09 13:16

7次免費兒童健檢 5縣市利用率較低

2019-08-09 13:16

免費兒童健檢 去年2成家長未用

2019-08-09 23:39

陳柏霖、Leo王現身路易威登BELLAVITA女裝快閃店

2019-08-09 15:37

利奇馬遠離 台灣高鐵宣布：明正常營運

2019-08-09 17:46

填滿你的粉紅少女心！「玫瑰系彩妝」新貨到 甜美一夏就靠它

2019-08-09 15:11

大樂透第108071期頭獎摃龜

2019-08-09 22:09

颱風利奇馬雨量豐沛 石門水庫洩洪

2019-08-09 19:16

利奇馬遠離 桃機共計504航班受影響

2019-08-09 17:20

台中動漫博覽會開幕 火影忍者慕留人特展別錯過

2019-08-09 17:50

古力娜扎以翠綠夏日美裙搭LOEWE最新Postal包 何穗穿清涼熱褲秀腿也秀手袋

2019-08-10 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top