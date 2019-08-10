航海人員測驗 女性合格率連5年成長

2019-08-10 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



女性參加航海人員測驗的合格率，連續5年成長。交通部航港局統計，104年1月至今，總計逾1000名女性參加航海人員測驗，且合格率逐年攀升，104年為27.7%，108年統計至6月份，合格率高達37.2%。

航港局說，108年第二次航海人員測驗，一等船副合格榜單第二、三、四名均為女性，而且為剛畢業於國立高雄科技大學五專部的同班同學。其中第三名的林佩璇，只考一次就通過。

林佩璇說，她進入五專前，就聽鄰居說過船員工作，雖然覺得很陌生，但相較投入一般職場，她認為航海工作更加穩定，薪資也優渥許多，國中畢業後也順利進入高雄科技大學航海科就學。

林佩璇說，五專就讀期間，學長姊的工作分享多元豐富，但聽聞在船上職場的艱辛，讓她感到害怕。她反覆想了多遍，認為不能只相信片面之詞，於是突破心魔，五年級就登上長榮海運的長佳輪實習半年，是她第一次出國。林佩璇適應良好，笑稱應該是船上同儕及長官都待她很好，讓她不致過於想念家人，也更堅定自己從事航海工作的決心。

實習結束後，林佩璇今年5月參加第二次航海人員測驗，只利用1個月的時間狂做考古題，藉此快速精確抓到考試的重點。她表示，班上同學臥虎藏龍，自己的能力還有待加強。她將繼續進修航海二技課程，以穩扎穩打的步調朝自己的目標邁進。

航港局今、明兩天舉辦108年第三次航海人員測驗，試區包括台北華夏科技大學及高雄正修科技大學，共546名考生報考。首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考172人，到考人數166人，到考率96.5%。