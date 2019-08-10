全台血庫缺血 最低剩不到5天

2019-08-10 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



利奇馬颱風剛過，全台血液庫存量告急，根據血液基金會最新統計，截至今天上午全台各中心血液總庫存平均只剩5.8天，尤其以台北中心血液庫存最缺，只剩下4.7天，台中、台南、高雄及新竹分別剩6天、6.1天、6.6天及6.8天，呼籲民眾利用颱風過後的週末假期挽袖捐熱血。

一般而言，血液安全庫存量為7至10天，據血液基金會統計，全台血液庫存量，A型只剩下5.0天、B型只剩下6.4天、O型只剩下5.8天、AB型只剩下7.0天，總庫存只剩5.8天，所有血型均低於7天的安全庫存量。

各中心血液庫存以台北捐血中心總庫存量最4.7天不足，連各血型的庫存都低於安全庫存量標準，A型只剩下3.8天、B型只剩下5.3天、O型只剩下4.7天、AB型只剩下6.4天，總庫存只剩4.7天，台北捐血中心主要是供應北北基、宜蘭、花蓮、金門地區醫療用血需求，每天平均需供應2054袋血液，醫療用血情況危急。

血液基金會公關處專員杜文靖表示，血庫量不足可能與昨天北北基放颱假有關，氣象預報中南部會有豪大雨，這都會影響捐血人捐血意願，呼籲熱心的健康民眾利用颱風過後的週末假期，就近至各捐血點捐血，讓病人用血無虞。