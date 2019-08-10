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國衛院：客運司機過度投入工作 心血管疾病風險高

2019-08-10 11:45聯合報 記者羅真╱即時報導

國家衛生研究院、國防醫學院、勞動部勞研所等學者近日一篇刊登於國際期刊《流行病學》（Epidemiology）的研究追蹤千名司機逾八年，發現高達四成二的人過度投入工作，而過度投入工作者罹患心血管疾病或缺血性心臟病的風險，分別高出他人逾7倍與11倍之多。

勞動部統計，107年被認定因為工作造成心血管疾病的個案，占比最高的三大行業之一是客運司機在內的運輸與倉儲業。

國家衛生研究院環境醫學研究所協同研究員吳威德表示，國衛院前研究員劉紹興與勞動部勞研所前所長石東生過去合作執行台灣客運駕駛前瞻性世代研究（Taiwan bus driver cohort study），於2005年招募1650名客運司機，使用評估職業壓力的兩個主要量表「負荷控制模式」（DC）與「付出報酬失衡模式」（EMI）來瞭解其工作壓力。

這份研究則是進一步延伸，篩出原本無心血管疾病的916名司機資料，再串連健保資料庫來瞭解這群人自2006年至2012年新發生心血管疾病的情形。

研究顯示，39%的司機工作心理負荷過高，但高達60%的司機卻感到對自己的工作內容沒有控制裁量權；42％的司機過度投入工作，像是回家仍想著工作上的事、夜半為此失眠等，51%的駕駛感到工作付出與回饋未達平衡。

研究團隊進一步以統計方法排除年齡、吸菸、喝酒、運動習慣、身體質量指數（BMI）等因子的影響。結果顯示，「過度投入工作」是駕駛增加心血管疾病風險最顯著的危險因子；比起未過度投入的人，過度投入工作的人罹患高血壓外的心血管疾病風險高出7.39倍，罹患缺血性心臟病的風險更高出11.57倍。

這份研究顯示，客運司機「過度投入工作」的占比為42%，對照過去台大公衛學院研究，高科技電子業男性從業人員「過度投入工作」的占比為25.5%，顯示客運司機對於工作產生的心理壓力調適上出現嚴重問題。

吳威德表示，研究收案的2007年至2009年間，超過四成的司機每日工時超過12小時，導致沒有足夠的個人時間發展家庭與朋友關係，加上推崇勤奮工作的社會文化，因此他們傾向努力藉著工作來達到成就感，卻也使工作過度投入這個處境更形惡化，同時影響健康。

吳威德表示，除了提醒客運司機注意自身健康，也呼籲企業主落實健康保護規則中醫護人員及勞工健康服務相關人員臨場服務精神，充分授權醫護人員身心健康保護與健康促進等預防工作，把關勞工的身心健康。

心血管疾病勞動部
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