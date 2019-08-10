影/親上第一線解析108新課綱 教長：已準備十年

相關新聞
颱風外圍環流沉降影響 金門飆出39.9度史上高溫2019-08-09 23:09
社區隱藏2天 南市再添1登革熱2019-08-09 23:12
6：29宜蘭近海3.2地震 最大震度宜蘭縣3級2019-08-10 07:04
台灣逾5成女性是「泡芙人」 醫暴露全是這原因2019-08-09 16:35
威力彩頭獎累積破20.5億元 彩券買氣倍增2019-08-09 13:31
高中學習歷程檔案 潘文忠：不用額外檢定競賽2019-08-10 11:37
108課綱教師準備好了嗎？潘文忠：已提前3年準備2019-08-10 11:36
因為工作導致心血管疾病 這三大行業占比最高2019-08-10 11:09
八八風災10年最佳見證 張大川以高空攝影記錄山川變色2019-08-10 11:01
白開水沒味道 營養師狂推加這些料讓水變好喝2019-08-10 07:38
免費兒童健檢 去年2成家長未用2019-08-09 23:39
健康你我他／小兒按摩助退燒 止乾咳有撇步2019-08-09 23:39
衛生所拚轉型 回歸社區健康照護2019-08-09 23:39
把傷口真空包裝 負壓治療助癒合2019-08-09 23:39
南市失智老人估2.3萬人2019-08-09 23:15
颱風攪局 台金航線今大受影響機場人潮減半2019-08-09 19:36
衛生所籌組協會拚轉型 變回照顧社區健康的「家人」2019-08-09 19:22
利奇馬遠離 台灣高鐵宣布：明正常營運2019-08-09 17:46
華航飛日本高松航班發動異常 影響156名旅客2019-08-09 17:42
利奇馬遠離 桃機共計504航班受影響2019-08-09 17:20
台灣紙紮文化法國放光！巴黎藝文指南推薦10大必看展2019-08-09 17:06
熱爆了！金門出現39.9度的史上最高溫2019-08-09 17:04
阿里山林鐵10日預警停駛 雨量預估超過200毫米2019-08-09 16:31
目睹颱風天3起外送員車禍 他嘆：賺錢有數，生命要顧2019-08-09 16:28
不到30歲就開始長老人斑？專家：堅持4件事，到老都不長斑2019-08-09 16:23
20億頭獎得主是你？台彩統計「頭獎臉」特徵 要大眼配橢圓臉2019-08-09 15:58
夜開3台冷氣電費破萬讓她崩潰 網友1招幫省錢2019-08-09 15:27
颱風天不該叫外送？他一句話點出外送員的無奈2019-08-09 14:31
讓我中吧！威力彩頭獎再次上看20億 買氣大增2019-08-09 13:23
旅遊平安險 從家門口開始保2019-08-09 13:20
審核期間遇事故 要怎麼爭取理賠？2019-08-09 13:17
國慶日連假離島管制航線 下周一開放訂位2019-08-09 13:16
7次免費兒童健檢 5縣市利用率較低2019-08-09 13:16
影／芭樂、柚子都在 林姿妙勘農災：感謝老天有驚無險2019-08-09 13:15
我史上最大規模！10國46東南亞藝術家「激盪」台灣當代2019-08-09 13:07
挑戰西方主流！「公主煉成」諷刺迪士尼刻板印象2019-08-09 13:03
中山分局辦園遊會 警用BMW重機現身花博2019-08-09 12:56
正式進入秋天 這些食材可抗「秋燥」2019-08-09 12:31
威力彩下周一頭獎上看20.5億元 近四年最高2019-08-09 12:25
熱門文章
台灣逾5成女性是「泡芙人」 醫暴露全是這原因2019-08-09 16:35
夜開3台冷氣電費破萬讓她崩潰 網友1招幫省錢2019-08-09 15:27
華航飛日本高松航班發動異常 影響156名旅客2019-08-09 17:42
白開水沒味道 營養師狂推加這些料讓水變好喝2019-08-10 07:38
穿這個顏色 整個月飲料買一送一！這家茶飲超有梗2019-08-09 12:47
威力彩頭獎累積破20.5億元 彩券買氣倍增2019-08-09 13:31
威力彩下周一頭獎上看20.5億元 近四年最高2019-08-09 12:25
颱風天不該叫外送？他一句話點出外送員的無奈2019-08-09 14:31
目睹颱風天3起外送員車禍 他嘆：賺錢有數，生命要顧2019-08-09 16:28
「病患被祂帶走了...」醫院古老忌諱 讓護理師當場嚇傻2019-08-10 11:00
熱爆了！金門出現39.9度的史上最高溫2019-08-09 17:04
正式進入秋天 這些食材可抗「秋燥」2019-08-09 12:31
颱風假效益發燒！愈夜愈多人 各大「百貨」買氣強強滾2019-08-09 19:04
6：29宜蘭近海3.2地震 最大震度宜蘭縣3級2019-08-10 07:04
華航飛日本班機出狀況 運安會：供油系統出問題2019-08-09 16:32
每日星座運勢／處女單身者戀愛運佳 事業留意細節2019-08-10 00:00
不到30歲就開始長老人斑？專家：堅持4件事，到老都不長斑2019-08-09 16:23
嘗鮮期更短了 日系餐飲名店掀退場潮2019-08-09 23:50
衛生所籌組協會拚轉型 變回照顧社區健康的「家人」2019-08-09 19:22
三星Galaxy Note10系列8/23陸續開賣 你想買哪一色？2019-08-09 17:20
提振夏日食慾 速食業者祭出創意新堡2019-08-09 17:40
利奇馬遠離 吳德榮：迎風面防雨 背風面防極高溫2019-08-10 09:33
颱風攪局 台金航線今大受影響機場人潮減半2019-08-09 19:36
影／芭樂、柚子都在 林姿妙勘農災：感謝老天有驚無險2019-08-09 13:15
20億頭獎得主是你？台彩統計「頭獎臉」特徵 要大眼配橢圓臉2019-08-09 15:58
台灣紙紮文化法國放光！巴黎藝文指南推薦10大必看展2019-08-09 17:06
八八風災10年最佳見證 張大川以高空攝影記錄山川變色2019-08-10 11:01
社區隱藏2天 南市再添1登革熱2019-08-09 23:12
愛美更要追求舒適 無鋼圈、運動型內衣內衣正夯2019-08-10 00:18
颱風外圍環流沉降影響 金門飆出39.9度史上高溫2019-08-09 23:09
國慶日連假離島管制航線 下周一開放訂位2019-08-09 13:16
7次免費兒童健檢 5縣市利用率較低2019-08-09 13:16
陳柏霖、Leo王現身路易威登BELLAVITA女裝快閃店2019-08-09 15:37
免費兒童健檢 去年2成家長未用2019-08-09 23:39
利奇馬遠離 台南大員皇冠餐券買10送32019-08-09 12:36
利奇馬遠離 台灣高鐵宣布：明正常營運2019-08-09 17:46
中山分局辦園遊會 警用BMW重機現身花博2019-08-09 12:56
填滿你的粉紅少女心！「玫瑰系彩妝」新貨到 甜美一夏就靠它2019-08-09 15:11
颱風利奇馬雨量豐沛 石門水庫洩洪2019-08-09 19:16
利奇馬遠離 桃機共計504航班受影響2019-08-09 17:20
留言