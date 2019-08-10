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影/親上第一線解析108新課綱 教長：已準備十年

2019-08-10 11:34聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，教育部潘文忠親自到場參與座談。潘文忠說，108課綱其實已經準備長達十年的時間，從規劃到審議，是台灣第一次比較有系統的整理，最重要的還是課綱的推行必須要非常務實，三年前已經由前導學校來試行課綱，藉由實施的過程努力改進，這三年政府已投入450億推動課綱，讓學校先做好師資及設備的準備。

108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，教育部長潘文忠親自到場參與。記者王...
108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，教育部長潘文忠親自到場參與。記者王騰毅／攝影
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108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，教育部長潘文忠（中）親自到場參與。...
108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，教育部長潘文忠（中）親自到場參與。記者王騰毅／攝影
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108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，不少家長帶著孩子到場關心。記者王騰...
108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，不少家長帶著孩子到場關心。記者王騰毅／攝影
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108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，不少家長帶著孩子到場關心。記者王騰...
108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，不少家長帶著孩子到場關心。記者王騰毅／攝影
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108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，不少家長帶著孩子到場關心。記者王騰...
108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，不少家長帶著孩子到場關心。記者王騰毅／攝影
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108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，教育部長潘文忠親自到場解說。記者王...
108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，教育部長潘文忠親自到場解說。記者王騰毅／攝影
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108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，教育部長潘文忠（左一）親自到場解說...
108新課綱解析座談會上午在新莊民安國小舉行，教育部長潘文忠（左一）親自到場解說。記者王騰毅／攝影
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108課綱潘文忠教育部
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