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「病患被祂帶走了...」醫院古老忌諱 讓護理師當場嚇傻

因為工作導致心血管疾病 這三大行業占比最高

2019-08-10 11:09聯合報 記者羅真╱即時報導

工作壓力大是心血管疾病的危險因子，而部分行業風險特別高。勞動部勞工保險局統計，107年被認定因工作導致腦與心血管疾病而獲得給付的個案總計69人次，其中占比最高行業是保全等「支援服務業」，共計21人次；其次為客運司機等「運輸與倉儲業」，共計14人次；其次為「礦業及土石採取業」，共計13人次。

台灣高血壓學會理事長暨台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道表示，這些職業本身可能有的心血管疾病危險因子，包括作息時間不定、易吸入空汙粉塵等。

他表示，作息不規律易使人交感神經亢奮，加上部分勞工因工時長、精神疲勞而經常使用提神飲料，以致發生心律不整、血壓不良等機率提升；細懸浮微粒PM2.5則會經由肺部進到血管引起氧化反應、發炎反應與刺激血管收縮等，而較大顆粒的空汙則可能引發慢性阻塞性肺病。

王宗道表示，從年輕時就應養成健康檢查習慣，建議每月量一次血壓，每年進行一次全身健康檢查。如果出現心律不整、心臟跳動不規則的感覺，須警覺與及早就醫。

國泰醫院心血管中心部主任暨心臟血管外科主任侯紹敏表示，臨床上觀察到，冠狀動脈繞道手術病人年輕化，這個現象可能受飲食西化與生活型態改變影響，因此提醒民眾注意飲食均衡、培養規律作息。另外，如果實證研究資料顯示特定行業罹患心血管疾病的風險特別高，國家應針對這些行業的業主與勞工強化衛教宣導。

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