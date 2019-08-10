八八風災10年最佳見證 張大川以高空攝影記錄山川變色

2019-08-10 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



喜愛高空攝影的張大川，在八八風災之前，就經常飛上天空以相機記錄屏東，沒有想到因此為屏東山區災前、災後及10年休養生息做了最佳紀錄，他的高空攝影專書「心向北大武」今天下午2點將在屏東南國青鳥舉行新書發表會，書中影像正是走過風雨十年的最佳見證。

「風災之後，山林就像脫了一層皮一般，破碎不堪」，張大川還記得，2009年之前，他就曾飛到霧台山區拍照，那時候的霧台山林青青翠翠，是最讓人嚮往的大自然顏色；後來八八風災之後，他在那一年的10月間，又飛到霧台山區鳥瞰，這回的景象讓他嚇了一大跳，從高空中可以看見吉露村掛在懸崖上，還有山林道路柔腸寸斷，讓他十分心痛。

為了記錄山林的休養生息，這幾年他又以不同的方式記錄山林，包括霧台、舊筏灣、高雄小林等地，除了從空中記錄，他也曾隨著魯凱族作家奧威尼．卡勒盛的腳步進入舊好茶，他說，以前高空攝影或許只是自己的興趣，但是拍得愈多愈覺得這是自己的使命，應該要為這一片土地留下些什麼。