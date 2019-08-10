颱風過後消費需求增 蔬菜量少價揚

2019-08-10 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



利奇馬颱風遠離，今日蔬菜到貨量965公噸，比昨天1353公噸少了近三成(28.6%)，因此蔬菜每公斤平均批發價，從昨日颱風天的28.82元，回升到颱風來襲前的36.4元，台北農產運銷公司推估，主要是因為大宗蔬菜高麗菜產區因颱風封路，因此沒有運送下山，到貨量減少，加上消費者周末蔬果需求增加，因此蔬菜價格量少價楊。

根據台北農產運銷公司統計，品質最好的高麗菜，今天進貨量僅132公噸，每公斤平均批發價33元(上價)、大白菜40、小白菜33、青江菜41元、空心菜40元；北農分析，今日進貨量較昨日大幅減少，市況受量減較多與適逢周休二日影響，承銷意願趨增，買氣較昨日回升，交易市況活絡，各菜種行情漲多跌少。

台北農產運銷公司總經理翁震炘表示，昨天蔬菜每公斤平均批發價跌至28、29元，是因為颱風天水門關閉，承銷人停車不易，因此沒有進市場採購；颱風雖然沒有造成災損，但宜蘭大同南山、四季一帶高山高麗菜產區道路封閉，山上高麗菜沒有運下山到批發市場；價上昨天批發價格並不好，因此農民會調節，緩一緩再進批發市場，導致今天蔬菜到貨量減少，平均菜價回到颱風來襲前36元。

翁震炘表示，昨天颱風天消費者少出門採購，但今明兩天假日，加上不少消費者中元普度要拜拜，需求大增，因此今明兩天蔬果買氣旺，蔬菜量少價格回升，他推估，明天蔬菜供應，量價就應該就會恢復正常。