利奇馬遠離 吳德榮：迎風面防雨 背風面防極高溫

2019-08-10 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



利奇馬颱風遠離台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣10日、11日迎風面天氣不穩定，背風面炎熱高溫。類似的大氣型態，將主導未來超過一週的天氣變化。今日氣溫為北部26至38度、中部26至36度、南部26至36度、東部25至38度。

吳德榮說，據9日20時歐洲中期預報中心（ECMWF）模式，模擬16日20時地面圖顯示，未來一週「季風低壓」環流盤據北太平洋西部，其中雖有「柯羅莎」緩慢向西北轉北，通過九州、四國、本州西南部一帶，再加速進入日本海，並未改變「季風低壓」的西南風持續影響台灣。以致迎風面天氣不穩定，背風面炎熱高溫。類似的大氣型態，將主導未來超過一週的天氣變化。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，10、11日兩天「利奇馬」遠離，盛行西南風，迎風面中南部山區仍有大量降雨。比較特殊的是，「利奇馬」外圍環流的偏西風，把「大陸氣團」乾熱的空氣，平流至台灣上空，致使北部、東半部天氣轉晴，非常酷熱，有「極端高溫」出現的機率，要防中暑。花東有焚風發生的機率。