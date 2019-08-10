利奇馬遠離！中南部防豪雨 花東恐現38度高溫

2019-08-10 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



中央氣象局8時30分解除利奇馬颱風警報，並發布豪雨和陸上強風特報，以及花東和金門地區的高溫資訊。受外圍環流影響，今天中南部易有局部大雨或豪雨，山區要慎防坍方落石。受西南風影響，今天花東地區可能出現38度極高溫，基隆北海岸、東南部、離島等地易出現8到10級強陣風。

中央氣象局表示，受颱風外圍環流及西南風影響，今天台中、南投、嘉義、高雄及屏東山區易有局部大雨或豪雨；高雄、屏東地區及新竹、苗栗、雲林、台南、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局說，西南風沉降或焚風影響，今天花蓮縣縱谷、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；金門縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市，基隆市，桃園市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請民眾注意。

另，西南風影響，氣象局說今天基隆北海岸、西半部、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖地區易有8至10級強陣風，鄰近海域風浪大，前往海邊活動須留意。