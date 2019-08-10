白開水沒味道 營養師狂推加這些料讓水變好喝

2019-08-10 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



白開水是最健康的飲料，但開水沒味道，真的不好喝，許多人因此投奔含糖飲料的懷抱。營養師指出，用清涼飲料來補充水分，其實是可以的，但要選擇沒加糖的茶飲，覺得白開水太平淡無味，也可加入檸檬片、茶葉都會讓白開水變好喝。

夏天流汗多，若水分未及時補充，使身體處於脫水狀態，輕者頭痛頭暈，嚴重者有致命風險。營養師公會全國聯合會副秘書長曾美惠說，一天要喝多少水才足夠，最簡單的算法就是體重除以30cc，如60公斤者每天需喝1800cc左右，汗流得多者，需要再多喝點水。同時，可透過觀察自己的尿液是否清澈、偏白淡黃色，評估水是否足夠。

曾美惠認為，可以清涼飲料來補充水分，但要選擇沒加糖的茶飲，因為各種清涼飲料大多數有加糖，會讓我們喝進太多糖，許多研究已證實過量糖會造成肥胖、蛀牙，也讓得到糖尿病、高血壓、心血管等慢性疾病的風險增加。

清涼飲料控想戒飲料，常常會面臨「戒斷期」，覺得白開水太平淡無味，曾美惠建議，加入檸檬片、茶葉都會讓白開水變好喝。但千萬不要以為100%果汁沒加糖，就可以無限喝， 水果本身就有糖，攪打成果汁後，糖還是在；純果汁需用較多的水果來攪打，可能因此攝取更多糖分，不宜無限制喝。