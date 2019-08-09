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利奇馬強颱致8.4萬戶停電 台電：晚間9時全數復電

2019-08-09 22:04聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

利奇馬強颱昨天襲台至今，經台電統計，截至9日晚間9時止，累積造成全國8.4萬戶停電，經台電動員近800名搶修人力，與超過500台工程車輛、機具，至今已恢復全數正常供電。

台電指出，晚間颱風雖逐漸遠離，部分地區仍有不小風雨，如北市士林區中正路附近，即因線路絕緣設備受強風影響導致故障，造成約1千戶停電，而新北市新店、中和地區，也出現因樹木倒塌壓損高壓線路，與線路遭房屋鐵皮扯斷等停電事故，亦影響千戶用電，經台電持續搶修，利奇馬颱風累積停電共8.4萬戶，晚間9時已恢復全部正常供電。

台電表示，利奇馬強颱總計造成全台8.4萬戶停電，其中新北市累積停電約2.2萬戶名列第一、桃園市停電約2萬戶排第二，而台北市(約1.3萬戶)、基隆市(約6300戶)與嘉義縣(約6200戶)則排第三至五。

其中，桃園復興區昨因高壓線路斷線造成卡拉、新興部落共約900戶停電，由於台7線32.5K處道路坍方封鎖，造成搶修人力無法進入，台電人員待今日一早道路狀況稍穩後即進場搶修、完成復電。

台電說明，昨起即動員全國各單位共800名搶修人力，並派出超過350輛工程車、昇空車與吊臂車，及逾200台發電機與抽水機等機具車輛，在確保人身安全無虞前提下，全力投入電力搶修。

停電台電
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