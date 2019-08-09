衛生所籌組協會拚轉型 變回照顧社區健康的「家人」

2019-08-09 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



曾稱「小兵立大功」的衛生所，如今人力不足、超量工作，逐漸遠離民眾生活，國內調查更發現，四分之一民眾不知住家附近衛生所在哪，專家批等於自廢武功。對此，內政部及衛福部近日同意衛生所籌組專屬協會、拚轉型，從文書行政工作綑綁脫身，再次走入民眾家中，從真實生活習慣，為每個人打造專屬衛教與預防方法。

衛生所轉型走進社區，不如說是回歸公共衛生角色，衛生所就是帶動公衛進步的「腳」，70年代後，衛生所就是透過挨家挨戶訪視，迎戰被稱為國民健康新殺手的慢性病，但從90年代至今，衛生所護理師實際總人數始終少於編制總人數，隨衛福部服務範圍變廣，業務已超過百項，幾乎被文書行政工作綑綁，無法脫身。

協會籌備發起人之一、護理師蔣忠儒表示，衛生所是民眾健康諮詢保健站，協會核心理念是「衛生所更貼近民眾」，盼爭取更多個案諮詢指導、衛教宣導及健康促進活動帶領機會，讓民眾認識怎樣過得更健康。

台灣公共衛生促進協會常務理事陳美霞指出，衛生所護理師透過家訪，即使是民眾沒說出口的飲食、生活方式，也能因為實際走進居家環境一一現蹤，過去就常有護理師家訪發現民眾怕浪費，東西過期也照吃不誤，即時做出最合適的衛教，這些都是在診間問診難以達到的效果。