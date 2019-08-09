利奇馬遠離 台灣高鐵宣布：明正常營運

2019-08-09 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台灣高鐵公司依據最新氣象及營運資訊綜合研判，明日全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

利奇馬颱風逐漸遠離，台灣高鐵公司依據最新氣象及營運資訊綜合研判，明日全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車。為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

高鐵表示，旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請查閱台灣高鐵企業網站（http://www.thsrc.com.tw/）、高鐵App「T Express」所發布之最新消息，或至企業網站「聯絡我們」洽詢。

至於高鐵颱風期間相關退費及退票規定，高鐵表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

高鐵表示，為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵表示，考量部分使用定期票及回數票的旅客，可能因9日營運調整而更改行程或改搭其他交通運具，高鐵公司為確保旅客權益，將針對持有原效期包含8月9日之全部定期票及回數票旅客，展延其優惠效期一天。