熱爆了！金門出現39.9度的史上最高溫

2019-08-09 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



颱風「利奇馬」來襲，為台灣多處帶來強風豪雨，但是外島金門受到颱風外圍環流沉降影響，屢創高溫，今天金門的最高溫為下午3點19分在金門農試所的氣象觀測站所偵測的攝氏39.9度，創民國93年氣象站開站有史以來最高溫，也是台灣歷史第二高溫，整個街上都是熱浪襲人，讓不少民眾大呼吃不消。

「好熱喔！」金門今天一整天都維持氣溫炎熱的狀態，氣象局上午也對金門發布高溫資訊，原本預測金門今天高溫為36度；不過，實際卻超過39度，甚至直逼40度，實在很嚇人。

金門氣象站主任曹嘉宏表示，以往金門夏日的氣溫約為攝氏34至35度左右，連續2天受颱風利奇馬外圍環流沉降影響，今天上午氣溫高達攝氏37.8度，中午12點56分氣溫高達38.8度，之後氣溫仍一路飆升，到了下午3點19分，甚至出現39.9度，且戶外紫外線指數達13，達到危險等級，曹嘉宏提醒民眾盡量避免外出，並做好防曬及防中暑的安全防護。

曹嘉宏說，金門目前有6個氣象觀測站，有5個是自動化觀測站，今天全台高溫的前十名，金門就囊括前4名與第6名，其中，金門農試所的39.9度、金門縣消防局39.3度、九宮碼頭38.6度，都是93年氣象站開站以來，所測到的最高溫，比2011年6月24日創下的史上最高溫38.4度，足足多了1.5度。