台灣逾5成女性是「泡芙人」 醫暴露全是這原因

2019-08-09 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



從臨床上估計，台灣約有5成以上的成年女性屬於泡芙人。示意圖／ingimage 分享 facebook

外型纖細，體脂量卻高達30％以上，俗稱「泡芙人」。台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉說，從臨床上估計，台灣約有5成以上的成年女性屬於泡芙人，造成泡芙人的原因除了不愛運動以外，還有錯誤的減肥方式導致。

每一位泡芙女來到門診，一看是纖細外表、體脂肪又爆量一定會問「妳是不是常常在減肥」王偉說，每一位泡芙女都像把他當作算命仙，直呼「你怎麼知道？」

台灣女性最常使用的減肥方式就是「斷食法」、「全天候的水果餐」、「不吃澱粉」或是「只吃一種食物」等錯誤的減肥方式。王偉表示，人體每天都需要基礎代謝，假設一位女性每天需要攝取1200大卡的熱量，因為斷食使身體無法從身體獲得熱量，人體會優先破壞肌肉攝取所需要的能量。

為什麼不會先從脂肪攝取熱量？王偉說，主要是人體中帶有一種基因叫做「節儉基因」，過去人類在演化過程中，不一定三餐都有辦法定時，可能今天捕獵到獵物後，連續好幾天沒辦法進食，使得多數人都帶有節儉基因，因此，進食後身體會主動將多餘的熱量儲存成脂肪，當要取用能量時，不會先從脂肪中攝取，而是從肌肉中先獲取。

王偉說，有些人一輩子都沒減過肥，體脂率恐怕也不會像「泡芙人」一樣，而是頂多維持在同一的水準，因為每天都有在攝取足夠的熱量，身體不會去破壞肌肉。

王偉表示，想擺脫泡芙人必須要規律運動，特別是做重訓以及間歇有氧，是唯一的途徑，當然也得適量飲食，暴飲暴食又偶爾才運動恐怕是沒有效果的。