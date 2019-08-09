不到30歲就開始長老人斑？專家：堅持4件事，到老都不長斑

2019-08-09 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



很多女性，才剛30歲，就開始長起老人斑。其實老年斑點代表皮膚的退化，通常出現狀況就是色素的斑點，大小不等，有的會高過皮膚表面，有的表面光滑，呈現棕褐色，最易見通常是暴露在外的部位，如臉部、手臂等等。

一般人到了中老年後，皮膚的新陳代謝功能下降，通常就會出現老年斑點，會影響美觀，該如何預防呢？以下4件事情，堅持下去，讓妳到老了也不長斑。

正確的護膚

一般人到中老年後，隨著雌激素減少，皮膚會出現老化，這也是一個自然的現象，當隨著年齡增長，當然皮膚就會越來越脆弱，選些適合自己年齡的保養品也很重要，尤其是膚質的缺水狀況，最容易受到影響，所以正確保養皮膚，才是真正預防老年斑的出現。

規律的作息

當然皮膚隨著年齡有老化現象，身體的各個器官功能，當然也會隨著年齡慢慢的衰退，但最明顯的退化特徵，當然還是皮膚。所以平時就要保持著健康的生活方式。如：熬夜，作息不規律，容易導致人體的平衡絮亂，當妳熬夜時，其實在人體排毒的時間，就會錯過修補的時間，長期下來，皮膚的代謝功能也會跟著下降，皮膚就會出現暗沉、沒有光澤，當然老人斑也不會放過妳。

保持運動的習慣

每天適量運動，其實能夠提高我們各個器官的功能、讓新陳代謝與血液循環功能更好，當然排毒就更不用說了。運動除了讓身體可以維持健康外，還能讓精神狀態、壓力得以宣洩，一個人有了精氣神，當然皮膚也會跟著散發出光澤度。

飲食的習慣要清淡

飲食習慣也非常的重要，俗語說「病從口入，禍從口出」，然而吃不對的東西，也有可能造成人體的毒素不能及時的排出體外，堆積在身體裡，相對就影響健康。