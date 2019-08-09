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目睹颱風天3起外送員車禍 他嘆：賺錢有數，生命要顧

2019-08-09 16:28聯合新聞網 綜合報導

民眾在路上看到有外送員在颱風天工作時出車禍，讓他感嘆「賺錢有數，生命要顧」。 圖...
民眾在路上看到有外送員在颱風天工作時出車禍，讓他感嘆「賺錢有數，生命要顧」。 圖／翻攝自「爆廢公社」
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颱風天民眾通常都會體諒外送員的辛勞和安全，因此不會請他們送餐，但對外送員而言，能多接一張單就能多一份收入。有民眾在路上看到外送員颱風天仍然照常工作，卻不慎發生車禍，讓他看了心疼不已，在臉書上呼籲「賺錢有數，生命要顧」。

目擊車禍的民眾在臉書「爆廢公社」PO文表示，今天（9日）颱風天已經看到第三起外送人員發生交通事故，他貼出拍到的照片，只見一台外送機車倒在地上，旁邊還留有外送員的袋子，前方擺放著兩個三角錐作警示，警車則停在一旁處理，原PO寫道「颱風天，賺錢有數，生命要顧。外送人員辛苦了」。

有網友幫外送員叫屈，「不是颱風天禁止外送嗎？」、「為什麼颱風天還要叫外送呢？自己沒腿沒腳嗎？」、「颱風天不要叫外送，他們真的很辛苦」、「颱風天開什麼店，店沒營業就不會有外送」，不過有人幫忙解釋「外送平台就是可以自己要不要接單，今天你不想接單就不要接單，就沒賺錢而已也不會有人來逼你接單」、「他們的工作就是外送，沒有外送就沒有收入，公司若有特殊情況加給，例如雨天有獎金，會更有人願意外送」。

雖然多數人都擔心颱風天外送員的安全，但也有網友有不好的印象，「我常常看外送員搶快摔倒，為了業績搶時間」、「外送一個騎的比一個快，這就是效率」、「外送員騎車都好快，看到都閃一邊」、「雖然不知他是什麼原因，但我遇過很多外送，騎車橫衝直撞，還闖紅燈的」、「很多外送的都愛亂衝亂撞，有些還逆向騎人行道」。

對於每次颱風天該不該叫外送的問題，一名Youtuber「鬼才阿水」昨天也在臉書上發表自己意見，他表示外送員會自己決定要不要接單，但為了收入還是有人會冒著風雨外送，而民眾因為擔心他們颱風天的安全，多數會選擇不叫外送，也因此讓「鬼才阿水」很有感觸的說「或許我們自認的貼心，反而造成他們經濟上很大的負擔」。

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