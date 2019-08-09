夜開3台冷氣電費破萬讓她崩潰 網友1招幫省錢

2019-08-09 15:27 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友收到8月份的電費帳單，發現金額竟然破萬元，讓她快要崩潰，而網友勸她把家電換成節能家電，就能省下許多費用。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 夏天天氣炎熱，正是用電量的高峰期，許多民眾在家都會開冷氣消暑，也因此電費增加不少。一名女網友剛收到8月的電費繳費通知單，打開一看讓她嚇一跳，因為金額竟然飆破1萬，她猜測有可能是晚上同時開3台冷氣所造成的，網友看了紛紛留言給建議，有人認為可以改變用電習慣，也有網友勸換成節能家電。

這名女網友在臉書「爆怨公社」PO出剛收到的電費帳單，應繳金額為10912元，讓她相當傻眼。她說去年（2018）最貴一次是8千多元，沒想到這次竟然破萬，讓她快要崩潰了。原PO說這張帳單是家用電，並不是營業用電，猜測電費會這麼貴的原因可能是冷氣的關係，她說因為天氣熱，白天會開1台，但到了晚上則會把家裡3台冷氣都打開，如今電費上萬元，也讓原PO直呼之後要吹電風扇了。

網友看了也不敢相信，「也太貴了吧，這用電量可怕」、「電費只會越來越貴，不節約就是這樣」、「無煙的煤很貴的」、「誇張！我2000都覺得很多了」、「我4台變頻冷氣、1台變頻冰箱、3台DC扇、全LED燈泡，一個月才2000內」。

有人幫忙原PO找原因「我營業用電不到3000，妳沒用變頻」、「你的冷氣應該是舊款的電費當然貴」、「我去年同期17000，把家裡所有冰箱冷氣換變頻之後，上個月6000多」、「能換變頻就換變頻，真的差很多」、「去年換了一級節能家電後，今年電費省超多的」、「換冷氣1級節能會差很多」、「我才1016，DC變頻真的省電」。

之前有網友實測連續2個月，每天24小時不間斷的開著冷氣，等收到帳單後竟然只有1018元，就有人認為變頻冷氣真的很省電，只不過這樣的作法卻也讓冷氣技師提出警告，要注意對壓縮機的傷害，否則省了電費卻要額外花大錢支付換機或是維修費用。