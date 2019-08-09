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國慶日連假離島管制航線 下周一開放訂位

2019-08-09 13:16聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1560架次，計1...
交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1560架次，計13萬960個座位數。本報資料照片
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今年國慶日有四天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1560架次，計13萬960個座位數，並自8月12日（周一）上午9時起開放訂位。

今年國慶日假期自10月10日（周四）至10月13日（周日）有4天連假，民航局規畫自10月9日（周三）至10月14日（周一）為航空疏運期，共計六天。

民航局指出，國慶日連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖—金門航線）共提供804架次、6萬4706個座位數；金門航線604架次、5萬6034個座位數；馬祖航線152架次、1萬220個座位數；上述3離島航線共計提供1560架次、13萬960個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局說，提醒旅客，此次國慶日連假，於尖峰時段10月9日至10月11日台灣出發往離島方向，以及10月12日至10月14日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

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