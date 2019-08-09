颱風天不該叫外送？他一句話點出外送員的無奈

2019-08-09 14:31 聯合新聞網 綜合報導



為了外送員的安全，民眾和業者多數支持大雨或颱風天停止外送服務。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 近年來，每當有颱風來襲時，一宣布停止上班上課後，為了外送員的安全著想，許多商家會停止外送服務，這樣的措施也獲得民眾的支持。一名YouTuber「鬼才阿水」在自己臉書上分享颱風來臨之前叫外送的感想，他表示對外送員而言，雨天是有額外的業務加成的，但「或許我們自認的貼心，反而造成他們經濟上很大的負擔。」

「鬼才阿水」寫道以往他認為大雨或颱風來臨時最好不要叫外送，因為這會增加外送員的職業傷害風險，「如果因為我的關係造成任何不可挽回的傷害，勢必我會內疚一輩子。」他說昨天（8日）風雨還不大，因為工作還沒完成於是便叫了外送，當外送員抵達後，「鬼才阿水」還對方閒聊了一下，還很貼心地表示「下雨天或是颱風天還要做外送太辛苦了，又有很高的危險，我明天會發文協助宣導請大家不要點外送。」

只不過外送員聽了卻很有感觸說公司規範中，雨天是有額外的業務加成，也就是說「這是用風險來換取的金錢」，而外送員是能夠自行選擇是否承接訂單，不過只要接了就必須得自行負擔風險。這名外送員表示，他們公司之前在媒體上放出月收入能超過10萬元的消息後，吸引了大批人投入外送員的行業，「在點單量無明顯增加的情況下，搶單的人卻變多了，最直接影響就是總收入金額下降了。」

「鬼才阿水」說在面臨經濟的負擔時，用風險換取來的金錢，正是解決外送員壓力的方式。「或許我們自認的貼心，這風雨交加的這幾天減少外送點單，其實反而造成他們經濟上很大的負擔。」

文章讓網友看了很有感觸，有人分析問題所在，「消費者把風險轉嫁外送，外送出事讓救難風險平白增加，所以也要包紅包給小費嗎？現代社會是一環扣一環，沒人可以全然置身事外」、「平常會使用外送服務，不過颱風天提早做好準備很難嗎？」、「問題是本來薪水應該要足夠令『額外的業務加成』只是成為『額外獎勵』，而不是『生活必須』啊，結果就是因為薪水不足才令大家要依賴有風險的加成，這是很扭曲的情況好不好」。

也有網友認為「這個問題很兩難，因為如果是外送員想多賺一點，好像又是另一回事了」、「我也覺得不該叫外送，但也不能剝奪人家想賺錢的權利」、「自以為的正義，對方不一定受益」、「心疼，但是若不得已需要叫外食，我會給小費」。

還有外送員分享自己想法「身為外送員 其實還是蠻希望下雨的，雖然風險增加，卻也是單量增加的日子」、「我自己也是外送員，但是客人至上是服務業的基本，其實看到客人拿到餐點的滿足也有些成就感」、「服務業我幹過…我能體會外送員真不是人幹的」。