親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜蘭強震撼全台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

前一晚發布颱風假是「馬種下的惡果」？ 彭啟明引論戰

颱風天不該叫外送？他一句話點出外送員的無奈

2019-08-09 14:31聯合新聞網 綜合報導

為了外送員的安全，民眾和業者多數支持大雨或颱風天停止外送服務。 圖／聯合報系資料...
為了外送員的安全，民眾和業者多數支持大雨或颱風天停止外送服務。 圖／聯合報系資料照片
分享
近年來，每當有颱風來襲時，一宣布停止上班上課後，為了外送員的安全著想，許多商家會停止外送服務，這樣的措施也獲得民眾的支持。一名YouTuber「鬼才阿水」在自己臉書上分享颱風來臨之前叫外送的感想，他表示對外送員而言，雨天是有額外的業務加成的，但「或許我們自認的貼心，反而造成他們經濟上很大的負擔。」

「鬼才阿水」寫道以往他認為大雨或颱風來臨時最好不要叫外送，因為這會增加外送員的職業傷害風險，「如果因為我的關係造成任何不可挽回的傷害，勢必我會內疚一輩子。」他說昨天（8日）風雨還不大，因為工作還沒完成於是便叫了外送，當外送員抵達後，「鬼才阿水」還對方閒聊了一下，還很貼心地表示「下雨天或是颱風天還要做外送太辛苦了，又有很高的危險，我明天會發文協助宣導請大家不要點外送。」

只不過外送員聽了卻很有感觸說公司規範中，雨天是有額外的業務加成，也就是說「這是用風險來換取的金錢」，而外送員是能夠自行選擇是否承接訂單，不過只要接了就必須得自行負擔風險。這名外送員表示，他們公司之前在媒體上放出月收入能超過10萬元的消息後，吸引了大批人投入外送員的行業，「在點單量無明顯增加的情況下，搶單的人卻變多了，最直接影響就是總收入金額下降了。」

「鬼才阿水」說在面臨經濟的負擔時，用風險換取來的金錢，正是解決外送員壓力的方式。「或許我們自認的貼心，這風雨交加的這幾天減少外送點單，其實反而造成他們經濟上很大的負擔。」

文章讓網友看了很有感觸，有人分析問題所在，「消費者把風險轉嫁外送，外送出事讓救難風險平白增加，所以也要包紅包給小費嗎？現代社會是一環扣一環，沒人可以全然置身事外」、「平常會使用外送服務，不過颱風天提早做好準備很難嗎？」、「問題是本來薪水應該要足夠令『額外的業務加成』只是成為『額外獎勵』，而不是『生活必須』啊，結果就是因為薪水不足才令大家要依賴有風險的加成，這是很扭曲的情況好不好」。

也有網友認為「這個問題很兩難，因為如果是外送員想多賺一點，好像又是另一回事了」、「我也覺得不該叫外送，但也不能剝奪人家想賺錢的權利」、「自以為的正義，對方不一定受益」、「心疼，但是若不得已需要叫外食，我會給小費」。

還有外送員分享自己想法「身為外送員 其實還是蠻希望下雨的，雖然風險增加，卻也是單量增加的日子」、「我自己也是外送員，但是客人至上是服務業的基本，其實看到客人拿到餐點的滿足也有些成就感」、「服務業我幹過…我能體會外送員真不是人幹的」。

美食外送颱風
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

夜開3台冷氣電費破萬讓她崩潰 網友1招幫省錢

2019-08-09 15:27

國慶日連假離島管制航線 下周一開放訂位

2019-08-09 13:16

威力彩下周一頭獎上看20.5億元 近四年最高

2019-08-09 12:25

影／芭樂、柚子都在 林姿妙勘農災：感謝老天有驚無險

2019-08-09 13:15

威力彩頭獎累積破20.5億元 彩券買氣倍增

2019-08-09 13:31

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 15:18

讓我中吧！威力彩頭獎再次上看20億 買氣大增

2019-08-09 13:23

旅遊平安險 從家門口開始保

2019-08-09 13:20

審核期間遇事故 要怎麼爭取理賠？

2019-08-09 13:17

7次免費兒童健檢 5縣市利用率較低

2019-08-09 13:16

我史上最大規模！10國46東南亞藝術家「激盪」台灣當代

2019-08-09 13:07

挑戰西方主流！「公主煉成」諷刺迪士尼刻板印象

2019-08-09 13:03

中山分局辦園遊會 警用BMW重機現身花博

2019-08-09 12:56

正式進入秋天 這些食材可抗「秋燥」

2019-08-09 12:31

利奇馬發威 全台6萬多戶停電 新北市最多

2019-08-09 11:32

台南再添1本土登革熱 東區大同里、歸仁南興里要注意

2019-08-09 11:28

台南東區又增一例本土登革熱 利奇馬後一周是防疫時效

2019-08-09 11:26

逾二成家長未善用免費兒童健檢 台南利用率低於平均

2019-08-09 10:37

120萬！乙種旅行社資本額再下修 年底前上路

2019-08-09 00:12

百貨賣場禁免洗餐具 由地方規範

2019-08-09 00:12

健康你我他／暑遊多喝水 帶齊常備藥

2019-08-09 00:01

交大、北醫大「癌症膜蛋白調控網路」 全球首見

2019-08-09 00:01

健康照護指標 台灣世界第一

2019-08-09 00:01

我的經驗／耐心與愛 都是女兒教我的

2019-08-09 00:01

亡父生前獲醫護照顧 她感恩捐候診椅

2019-08-08 23:39

違規遭記點莫宰羊 小心駕照被吊扣

2019-08-08 23:25

這個父親節禮物有洋蔥...臥床26年植物人獻花給爸爸

2019-08-08 23:02

男人小心 30歲後步入「更年期」

2019-08-08 22:58

人人有機會！今晚「威力彩」再槓 下期頭獎上看20.5億

2019-08-08 22:54

新北抽驗飲冰品、普度供品  4件冰品違規連鎖店在列

2019-08-08 22:44

花蓮地震規模3.7 最大震度3級

2019-08-08 22:33

颱風牌失效！威力彩今頭獎再槓 下期頭獎上衝20.5億

2019-08-08 22:04

家樂福也有必買商品？ 網激推神好物搶到全空

2019-08-08 21:34

他問失智老父可繼續開車？網友神回「準備好錢或白琴」

2019-08-08 21:33

好不容易掛到台大卻停診 別哭，可以這樣補救！

2019-08-08 20:59

天真以為電子菸比香菸「健康」 男肺塌陷還出現小黑點

2019-08-08 20:43

台鐵38年首在應變中心過父親節 女兒一番話讓他窩心

2019-08-08 20:37

父親節最大禮物 威力彩頭獎上看18.2億

2019-08-08 20:35

身為兒科急診醫師 他從未想過 有一天得搶救自己孩子

2019-08-08 20:08
看更多

熱門文章

父親節最大禮物 威力彩頭獎上看18.2億

2019-08-08 20:35

天真以為電子菸比香菸「健康」 男肺塌陷還出現小黑點

2019-08-08 20:43

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

家樂福也有必買商品？ 網激推神好物搶到全空

2019-08-08 21:34

威力彩第108063期開獎

2019-08-08 21:01

台大新生註冊必答月經幾歲來？ 學生諷：比我媽關心我

2019-08-08 19:34

身為兒科急診醫師 他從未想過 有一天得搶救自己孩子

2019-08-08 20:08

颱風牌失效！威力彩今頭獎再槓 下期頭獎上衝20.5億

2019-08-08 22:04

颱風天不該叫外送？他一句話點出外送員的無奈

2019-08-09 14:31

影／刷卡進車站出現「皮卡丘～」叫聲 「皮卡丘大量發生中」進攻橫濱車站

2019-08-08 22:30

一日三震…宜蘭規模6強震 半顆原子彈能量

2019-08-09 00:41

好像漫步在仙境！日本「4大雲海」此生必訪　搭纜車也看得到

2019-08-08 20:24

【相處之道】古家榕／婚後服刑守則

2019-08-09 06:00

每日星座運勢／雙子好運連連受歡迎 花錢時要評估

2019-08-09 00:00

絲瓜50元硬殺價 店家無奈遭嗆「又不用本錢」

2019-08-08 17:15

芋泥瀑布加超大Q嫩芋圓 浮誇冰品藏身台中文青甜點店

2019-08-08 16:57

120萬！乙種旅行社資本額再下修 年底前上路

2019-08-09 00:12

陸籍航空受衝擊 山東8月停飛 春秋、東航不樂觀

2019-08-08 17:45

威力彩下周一頭獎上看20.5億元 近四年最高

2019-08-09 12:25

【照護心情】鄒惠蓉／感謝手足的分攤

2019-08-09 06:00

穿這個顏色 整個月飲料買一送一！這家茶飲超有梗

2019-08-09 12:47

夜開3台冷氣電費破萬讓她崩潰 網友1招幫省錢

2019-08-09 15:27

他問失智老父可繼續開車？網友神回「準備好錢或白琴」

2019-08-08 21:33

花蓮地震規模3.7 最大震度3級

2019-08-08 22:33

好不容易掛到台大卻停診 別哭，可以這樣補救！

2019-08-08 20:59

罷工津貼才剛發完 長榮地勤勞資協商再破局

2019-08-08 16:10

人人有機會！今晚「威力彩」再槓 下期頭獎上看20.5億

2019-08-08 22:54

威力彩頭獎累積破20.5億元 彩券買氣倍增

2019-08-09 13:31

正式進入秋天 這些食材可抗「秋燥」

2019-08-09 12:31

【我愛一個人煮-76】太陽臉／越式牛肉河粉

2019-08-09 06:00

Janet自爆流產 婦產醫：這個症狀最關鍵

2019-08-08 18:34

LEO王穿裙子 今生是第一次 出席LV快閃店的心情很「精緻」

2019-08-08 19:05

花蓮至山東包機直航被取消 旅行社：很錯愕

2019-08-08 18:30

林予晞被LV快閃店吸走目光 變成路障還撞倒路人小孩

2019-08-08 18:52

利奇馬發威 全台6萬多戶停電 新北市最多

2019-08-09 11:32

強震造成坡地土石鬆軟 農委會籲入夜前預防性疏散

2019-08-08 18:20

逾二成家長未善用免費兒童健檢 台南利用率低於平均

2019-08-09 10:37

百貨台南美食展登場 小卷米粉、炒鱔魚意麵北上快閃

2019-08-08 16:09

台南再添1本土登革熱 東區大同里、歸仁南興里要注意

2019-08-09 11:28

微露小蠻腰 孫盛希穿Marimekko變身性感女強人

2019-08-08 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top