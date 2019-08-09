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正式進入秋天 這些食材可抗「秋燥」

2019-08-09 12:31聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

立秋期間可多喝紅棗枸杞湯，紅棗富鐵質可補血氣、養元氣，促進臉色紅潤；枸杞富維生素...
立秋期間可多喝紅棗枸杞湯，紅棗富鐵質可補血氣、養元氣，促進臉色紅潤；枸杞富維生素A、B1、B2、C、鈣、磷等，能安撫神經系統，助益好眠與解鬱。記者陳雨鑫／攝影
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昨為節氣的立秋，依照老祖宗經驗，未來將可能連日降雨，使氣溫逐漸下降，進入冷熱交接期，容易心浮氣躁、情緒不佳，即所謂的「秋燥」，中醫師建議，對抗秋燥，可以透過按摩改善，同時可以多吃酸味食物，如蘋果、橄欖、柚子等，預防傷害肝氣，不過得減少吃辛辣的食物，減少上火，避免身體更加乾燥。

俗語說「一天雨、一天涼」正是形容立秋後的氣候，北市聯醫仁愛院區中醫科主治醫師方志男表示，立秋後，氣溫冷熱交替，民眾容易出現上呼吸道感染，濕度降低也會使皮膚乾燥，心情也會受到氣候變化多端影響。

避免立秋後，上呼吸道感染，方志男建議可以多吃水梨預防，單吃水梨、或是黎燉冰糖，可額外添加川貝一起服用，能增加免疫力，避免上呼吸道感染；濕度降低後，皮膚容易乾燥，建議可以多吃蓮藕、枸杞、白蘿蔔、木耳；改善心情則建議可按摩尺澤穴、合谷穴、太衝穴。

立秋後，日常養生首要目標為「增潤抗燥、養陰益氣」，方志男建議可多吃酸味食物，如蘋果、橄欖、枇杷、柚子，來防止肺氣過盛而損傷了肝氣，且得減少辛味之物的食用，如薑、蔥、辣椒等，以避免上火並傷津耗氣，才不讓身體更加乾燥保養破功。

另外，現代人常用眼過度，易出現乾眼症，立秋期間可多喝「紅棗枸杞湯」來抗燥、滋陰、潤肺。「紅棗」富鐵質可補血氣、養元氣，促進臉色紅潤；而「枸杞」富維生素A、B1、B2、C、鈣、磷等，所含微量元素還能安撫神經系統，助益好眠與解鬱。

但須注意的是紅棗雖非燥熱食物，但若真怕上火，一天內不要吃超過10顆；體質溫熱的人，也可避免選擇紅棗，改使用蜂蜜代替，會有多增滋潤的效果。

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