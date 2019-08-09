中秋節吃月餅做公益 一圓唐寶寶就業夢想

2019-08-09 12:27 中央社 台北9日電



再過一個月就是家家戶戶團圓的中秋節，選購中秋禮盒別忘做公益。唐氏症基金會推出多款月餅禮盒，每一個都是唐寶寶親手包裝，盼民眾響應做公益，一圓唐寶寶的就業夢想。

唐氏症基金會董事長林正俠家中也有個唐寶寶，他指出，唐氏症青年雖然在反應、動作、理解能力上較一般人略顯遲緩，但只要用對方式教導，他們不僅能擁有執行與完成工作的能力，工作穩定度也相當高。

林正俠提到，基金會目前總共有3間庇護工場及9間小型作業所遍布全台，提供唐氏症及心智障礙孩子們工作、訓練的場域，眼見患有唐氏症的女兒對於工作的熱忱和喜愛，令他相當感動。

林正俠強調，唐寶寶親手包裝的禮盒也許沒有最華麗的外型，但對食物的品質絕對嚴格把關，近年雖然受到大環境影響，訂單總是不如預期，但仍希望社會大眾用行動支持唐寶寶，給他們一圓就業夢的機會。

他表示，今年一共推出2款中秋禮盒，分別是包括蛋黃酥、芋泥酥及3款廣式月餅的「映月三喜禮盒」，以及包含柚子、烏豆沙、流心奶黃等3種特色月餅的「九星拱月造型月餅禮盒」，預購期限至9月6日。

此外，為支持高雄在地服務並創造中高齡就業機會，唐氏症基金會也特別推出限量「蘇式綠豆椪禮盒」及在地嚴選「百年風味禮盒」，在享受美味同時也能幫助在地弱勢。

林正俠也鼓勵民眾在選購禮盒同時，多訂一份愛的秋節禮盒，透過基金會將民眾的愛心轉送至全台唐氏症及心智障礙者、低收或近貧身心障礙及弱勢家庭，分享幸福團圓滋味，也能幫助唐寶寶自立，善心民眾可至官網或致電02-2278-9321訂購。