台南再添1本土登革熱 東區大同里、歸仁南興里要注意
台南市昨天晚間新增1本土登革熱病例，該名病患為60多歲男性，家住東區大同里，6日出現發燒等症狀，前晚就醫進行登革熱快篩NS1陽性，昨天確診登革熱病例，在社區隱藏期2天。目前台南市本土登革熱病例為18例，境外26例。
台南市登革熱防治中心指出，該名病例為60多歲男性，居住地於東區大同里，無慢性病史，在8月6日出現發燒、噁心、食慾不振、嘔吐、背部皮疹等症狀，8月7日夜間至醫院就醫，登革熱快篩NS1陽性，於8月8日通報，同日夜間確診為登革熱第二型，社區隱藏期2天。
該病例平常以住家東區大同里及工作地歸仁區南興里為主，近3個月因車禍後調養身體持續於東區崇學里中醫診所就醫。目前病例住院治療中，同住家人沒有疑似症狀，病毒待送疾管署實驗室做基因定序。
防治中心主任陳怡表示，大同里最近才剛解除疫情，又再發生新病例，昨天已針對個案居住活動地執行噴霧罐噴藥作業及加強孳生源清除。
陳怡指，典型登革熱的潛伏期約為3到8天，最長可達14天，可能出現急性高燒伴有頭痛、後眼窩痛、肌肉和關節痛以及出疹等，具發燒等症狀是屬於典型登革熱；若出現劇烈疼痛、抽搐、昏迷、意識狀況及血壓改變等徵象，就有可能是登革熱重症，務必盡速就醫，防範疫情擴散。
另外，因為每個人的體質不一樣，感染登革熱時，有7成5感染者並不會出現明顯的病症，沒有症狀的登革熱患者是防治的挑戰，因患者在可傳染期無法警覺、及時確診、通報，增加了防疫的困難度。因此，登革熱防治中心提醒處在台南市高風險區的民眾應積極防蚊病媒蚊叮咬，並要注意自我監測登革熱症狀。
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