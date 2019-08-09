台南再添1本土登革熱 東區大同里、歸仁南興里要注意

2019-08-09 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市昨天晚間新增1本土登革熱病例，該名病患為60多歲男性，家住東區大同里，6日出現發燒等症狀，前晚就醫進行登革熱快篩NS1陽性，昨天確診登革熱病例，在社區隱藏期2天。目前台南市本土登革熱病例為18例，境外26例。

台南市登革熱防治中心指出，該名病例為60多歲男性，居住地於東區大同里，無慢性病史，在8月6日出現發燒、噁心、食慾不振、嘔吐、背部皮疹等症狀，8月7日夜間至醫院就醫，登革熱快篩NS1陽性，於8月8日通報，同日夜間確診為登革熱第二型，社區隱藏期2天。

該病例平常以住家東區大同里及工作地歸仁區南興里為主，近3個月因車禍後調養身體持續於東區崇學里中醫診所就醫。目前病例住院治療中，同住家人沒有疑似症狀，病毒待送疾管署實驗室做基因定序。

防治中心主任陳怡表示，大同里最近才剛解除疫情，又再發生新病例，昨天已針對個案居住活動地執行噴霧罐噴藥作業及加強孳生源清除。

陳怡指，典型登革熱的潛伏期約為3到8天，最長可達14天，可能出現急性高燒伴有頭痛、後眼窩痛、肌肉和關節痛以及出疹等，具發燒等症狀是屬於典型登革熱；若出現劇烈疼痛、抽搐、昏迷、意識狀況及血壓改變等徵象，就有可能是登革熱重症，務必盡速就醫，防範疫情擴散。