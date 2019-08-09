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台南東區又增一例本土登革熱 利奇馬後一周是防疫時效

2019-08-09 11:26聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疾管署防疫人員於台南市東區執行孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員於台南市東區執行孳生源查核。圖／疾管署提供
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疾病管制署今公布，台南新增1例本土登革熱病例，是一名東區大同里60多歲男性，感染源尚待近一步釐清。今年截至目前台南市已累積18例個案，病例數全台第二多，但個案數最多的仍是高雄市，多達49例，疾管署說，利奇馬颱風雖未直接對南台灣造成威脅，但外圍環流影響南部地區仍有大雨或豪雨發生的機會，籲請民眾把握雨後一周防疫時效。

疾管署副署長莊人祥表示，該男8月6日陸續出現發燒、噁心、食慾不振、嘔吐、背部皮疹等症狀，隔日晚間症狀未改善前往就醫，8月8日通報並於夜間確診感染登革病毒第二型，同住家人目前無疑似症狀，個案住院治療中。

個案近期無出國史，活動地以住家及歸仁區工作地為主。莊人祥進一步說明，個案住家距離日前確診的東區大同里及中西區開山里個案150公尺內，初步研判其於居住地東區大同里或活動地周邊社區感染的可能性較高，但感染源尚待近一步釐清。

莊人祥進一步表示，衛生單位已針對個案居住活動地於8月8日執行噴霧壓罐作業，及住家周邊孳生源調查與清除。受利奇馬颱風及其外圍環流影響，部分地區可能出現豪大雨，疾管署再次強調，降雨後一周為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

今年截至8月8日國內累計68例本土登革熱病例，高雄市49例，為三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例；台南市18例分別是東區7例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例)，及桃園市中壢區1例。

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