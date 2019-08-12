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朵茉麗蔻 比妳更在乎每一滴保養品的品質

2019-08-12 00:00文／ 林妍郁

陪伴熟齡肌膚解決暗沉、皺紋與斑點等問題的好朋友「朵茉麗蔻」，每一支保養品、包括初相見的試用套組，都是在日本熊本總部、通過製藥級GMP認證的自家工廠「藥彩工園」製造生產，為了製作安心、安全的抗老保養品，朵茉麗蔻做了這些努力……

朵茉麗蔻保養品運用到的大自然原料高達170多種，不使用人工香料、著色劑，不論是顏色或香味都來自天然原料的本身，也正因為是來自大自然的產物，受限於生長季節、採收狀況的差異，不完全仰賴機器生產。為了生產出令人值得信賴的抗老保養品，那些機器無法察覺的微小差異，都是透過工廠員工的「雙手」及「雙眼」，不斷地針對每一瓶保養品重複進行全品檢查，更重要的還有機器無法做到的，就是為顧客著想、負責任的一顆心。

圖／朵茉麗蔻 提供
圖／朵茉麗蔻 提供
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★與其製造更多商品．不如製造更多信賴
因此，「與其製造更多商品．不如製造更多信賴」成為朵茉麗蔻「藥彩工園」的堅持，就像吃進身體裡的食物必須注重安心與安全，用在肌膚的保養品，更必須層層把關，每天只少量生產需要的數量，不大量囤貨。在生產工廠內，採用製藥等級的GMP標準來製造生產抗老保養品，不同於為了降低生產成本而大量產製的工廠，生產鍋爐動輒高達幾萬噸，產量至少好幾個月用量；朵茉麗蔻生產保養品最大的鍋爐只有750公斤，約僅一週左右的用量。

圖／朵茉麗蔻 提供
圖／朵茉麗蔻 提供
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★品質管理．到使用完最後一滴保養品為止
「藥彩工園」建立已有將近20年時間，但生產保養品的鍋爐卻依然乾淨如新，因為堅持在每一日的生產完成之後，清洗機器的時程都達到4小時，首先花費1小時拆解大約400個機器組件，縝密嚴格地將所有零件手工洗淨、殺菌則需要2個小時，最後再花1個小時把零件組裝回去；每日每日、踏實認真將每個零件的細部洗淨，以確保生產品質，相較於機械化的效率是更重要的優先考量。因為對品牌來說，數萬瓶保養品當中的其中一瓶，卻是使用者手中獨一無二的一瓶，因此朵茉麗蔻的每一瓶保養品，在生產流程中都經過反覆全品檢查，並始終堅持「所謂的『品質管理』，是直到客人使用完最後一滴保養品為止」的責任。

圖／朵茉麗蔻 提供
圖／朵茉麗蔻 提供
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呵護肌膚之外的包裝小巧思
很多朵茉麗蔻的愛用會員一定有發現，在收到「朵茉麗蔻」保養品時，除了部分商品外，玻璃容器都被棉質的小方巾細心包裹著，這條小方巾是來自日本四國今治毛巾工廠的零星線頭所打造，不僅免於運送過程中的碰撞，小方巾也可以再多方運用，展現資源再利用的不浪費精神。朵茉麗蔻雖無華麗的外包裝，但憑藉著從根本改善皺紋斑點的保養功效，以及像這樣在包裝上的小貼心，受到朵茉麗蔻愛用會員們的長期喜愛。

朵茉麗蔻3日份試用套組。 圖／朵茉麗蔻 提供
朵茉麗蔻3日份試用套組。 圖／朵茉麗蔻 提供
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試用朵茉麗蔻用心生產的抗皺淨斑保養品
您可透過免費客服專線或官網申請試用套組及購買商品。
[日本原裝進口，試用套組需支付國際物流費198元，每人限申請一次]
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