朵茉麗蔻 比妳更在乎每一滴保養品的品質
陪伴熟齡肌膚解決暗沉、皺紋與斑點等問題的好朋友「朵茉麗蔻」，每一支保養品、包括初相見的試用套組，都是在日本熊本總部、通過製藥級GMP認證的自家工廠「藥彩工園」製造生產，為了製作安心、安全的抗老保養品，朵茉麗蔻做了這些努力……
朵茉麗蔻保養品運用到的大自然原料高達170多種，不使用人工香料、著色劑，不論是顏色或香味都來自天然原料的本身，也正因為是來自大自然的產物，受限於生長季節、採收狀況的差異，不完全仰賴機器生產。為了生產出令人值得信賴的抗老保養品，那些機器無法察覺的微小差異，都是透過工廠員工的「雙手」及「雙眼」，不斷地針對每一瓶保養品重複進行全品檢查，更重要的還有機器無法做到的，就是為顧客著想、負責任的一顆心。
★與其製造更多商品．不如製造更多信賴因此，「與其製造更多商品．不如製造更多信賴」成為朵茉麗蔻「藥彩工園」的堅持，就像吃進身體裡的食物必須注重安心與安全，用在肌膚的保養品，更必須層層把關，每天只少量生產需要的數量，不大量囤貨。在生產工廠內，採用製藥等級的GMP標準來製造生產抗老保養品，不同於為了降低生產成本而大量產製的工廠，生產鍋爐動輒高達幾萬噸，產量至少好幾個月用量；朵茉麗蔻生產保養品最大的鍋爐只有750公斤，約僅一週左右的用量。
★品質管理．到使用完最後一滴保養品為止「藥彩工園」建立已有將近20年時間，但生產保養品的鍋爐卻依然乾淨如新，因為堅持在每一日的生產完成之後，清洗機器的時程都達到4小時，首先花費1小時拆解大約400個機器組件，縝密嚴格地將所有零件手工洗淨、殺菌則需要2個小時，最後再花1個小時把零件組裝回去；每日每日、踏實認真將每個零件的細部洗淨，以確保生產品質，相較於機械化的效率是更重要的優先考量。因為對品牌來說，數萬瓶保養品當中的其中一瓶，卻是使用者手中獨一無二的一瓶，因此朵茉麗蔻的每一瓶保養品，在生產流程中都經過反覆全品檢查，並始終堅持「所謂的『品質管理』，是直到客人使用完最後一滴保養品為止」的責任。
呵護肌膚之外的包裝小巧思很多朵茉麗蔻的愛用會員一定有發現，在收到「朵茉麗蔻」保養品時，除了部分商品外，玻璃容器都被棉質的小方巾細心包裹著，這條小方巾是來自日本四國今治毛巾工廠的零星線頭所打造，不僅免於運送過程中的碰撞，小方巾也可以再多方運用，展現資源再利用的不浪費精神。朵茉麗蔻雖無華麗的外包裝，但憑藉著從根本改善皺紋斑點的保養功效，以及像這樣在包裝上的小貼心，受到朵茉麗蔻愛用會員們的長期喜愛。
試用朵茉麗蔻用心生產的抗皺淨斑保養品您可透過免費客服專線或官網申請試用套組及購買商品。[日本原裝進口，試用套組需支付國際物流費198元，每人限申請一次]立即申請>>>亦可手機撥打免費客服專線0800-866-866服務時間09:00~21:00全年無休
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