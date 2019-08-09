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強颱利奇馬減弱！ 台鐵公布今天恢復行駛班次

強颱來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

影／強颱利奇馬來襲 高鐵台中以北暫停營運

2019-08-09 11:12聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

利奇馬颱風侵台，高鐵宣布北上列車台中以北停止營運，台中至左營每小時三班車，上午6時至晚間10時55分調整營運模式，端點站發車時刻均為20分、40分及整點。

利奇馬颱風侵台，高鐵公司宣佈，台中以北停止營運，告示板上車輛皆停在台中。記者黃仲...
利奇馬颱風侵台，高鐵公司宣佈，台中以北停止營運，告示板上車輛皆停在台中。記者黃仲裕／攝影
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利奇馬颱風來襲，高鐵北上列車，台中以北停止營運，台中高鐵自動售票處上班時間無人使...
利奇馬颱風來襲，高鐵北上列車，台中以北停止營運，台中高鐵自動售票處上班時間無人使用。記者黃仲裕／攝影
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受到利奇馬颱風的影響，台灣高鐵公司說，台中以北停止營運，台中至左營每小時三班車，...
受到利奇馬颱風的影響，台灣高鐵公司說，台中以北停止營運，台中至左營每小時三班車，上午6時至晚間10時55分調整營運模式。記者黃仲裕／攝影
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利奇馬颱風列車高鐵
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