浪大危險！強颱利奇馬擾海象 屏東東琉線停駛

2019-08-09 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



船班異動！強颱利奇馬暴風圈影響海象，屏東縣東琉線交通客船聯營處上午宣布，今天（9日）東港往小琉球最後船班為上午8點30分，由於北風強勁，由白沙港改為停泊小琉球大福漁港；而小琉球大福漁港往東港最後船班為早上9點。由於氣象局預估海面風力將達七級以上，後續船班基於安全考量，皆已取消。