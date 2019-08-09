逾二成家長未善用免費兒童健檢 台南利用率低於平均

2019-08-09 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



孩子是國家未來的主人翁，健康值得好好守護。衛福部國健署針對七歲以下兒童提供七次免費的「兒童預防保健服務」，家長只需負擔掛號費就能讓寶貝接受健康檢查。不過最新統計顯示，逾兩成家長未善加利用，去年度整體利用率為78.2%，連六都的台南市利用率也吊車尾。

衛福部國健署推動的「兒童預防保健服務」由兒科或家庭醫學科提供，七次的免費健康檢查項目主要包括生長評估（身高、體重、頭圍、營養狀態等）、身體檢查（聽力、眼睛、口腔檢查等）、發展評估（粗動作、精細動作、語言表達）等，同時配合預防接種時程，每次健檢均搭配一次預防注射。

不過，逾兩成的家長尚未善加利用。衛福部國健署統計，107年七次免費兒童健檢的平均利用率為78.2%，利用率較低的縣市依序為連江縣（59.4%）、台南市（65.7％）、嘉義市（67.5%）、苗栗縣（70.2%）、台東縣（73.4%）等。

台灣兒科醫學會常務理事林應然說，這七次免費的兒童健檢相當重要，能及早篩出孩子成長過程中面臨的困境，當生長曲線異於同齡的孩子、當該發展的語言或動作沒有發展出來等，就能立即轉診檢查、對症治療。

林應然在臨床上遇過一個孩子，年過3歲幾乎不會說話，經一連串檢查發現，原來是聽力缺損導致無法發展語言。他說，如果這個孩子過去按時接受檢查，或許就有機會擁有跟正常孩子一樣的聽力與學習能力。