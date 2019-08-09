台中不放颱風假 盧秀燕臉書掀論戰

2019-08-09 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



強颱利奇馬來襲，中央氣象局今上午說，目前颱風中心在台北東北方海面，向西北移動，有減弱為中颱趨勢。台中市長盧秀燕昨晚8點宣布，台中市今天正常上班、上課。網友從昨晚到今早在盧秀燕臉書論戰，有人批評要盧秀燕到海線看看風有多大，也有人說風雨還好。放不放颱風假，都有人說話。

台中市新聞局長吳皇昇今早在臉書貼出台中市北區街景，照片中藍天白雲無風無雨。吳皇昇臉書留言「今天是傳說中的颱風天」，還說「昨晚，秀燕市長臉書被網友灌爆，雖然可以體會，但希望今天，理性的網友們可以出現，我是其中一位」。

盧秀燕昨晚宣布台中市正常上班、上課後，晚間9點也出席災害應變中心主持會議。市府表示，依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投未達停班、停課標準，今天正常上班、正常上課。

台中市宣布上班、上課資訊後，引起網友一片哀號，有網友留言反諷「感謝盧市長！即使招牌被吹落，積水到腳踝，我也會不顧一切的向前走！感謝偉大的盧市長！」也有人說「誰叫你要投他」。

也有網友反嗆「（風雨）又沒有很大，就事論事無關政治」，也有人貼出今早的台中車站前的藍天白雲照片，反問「早上天氣這樣，想放颱風假？」