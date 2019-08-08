利奇馬暴風圈提前觸陸！強颱＋強震 山區土石鬆防崩塌

2019-08-08 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



強颱利奇馬挾帶強風豪雨襲台，中央氣象局表示，暴風圈將提早在今天深夜接觸陸地，北台灣首當其衝，明天西半部及東北部估有豪雨以上等級降雨，中南部雨勢也明顯增強，中央氣象局針對全台11縣市發布陸上颱風警報。由於今天清晨發生規模六強震造成山區土石鬆動，遇上強颱帶來連續降雨，全台山區都要嚴防坍塌落石。

中央氣象局今天發布陸上颱風警報後，利奇馬持續「增強變胖」，利奇馬目前位在台北東南東方350公里海面上，以每小時19公里速度向西北前進，近中心最大風速增強到每秒53公尺，暴風半徑也擴大到280公里。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，利奇馬颱風中心眼牆閃電不斷增加、眼牆不斷至奐，今天一整天持續擴大，暴風圈也不排除提前在深夜10至11時接觸陸地，各地要留意顯著風雨，中南部山區要提防雨量，依照目前氣象局預測路徑，明天中午颱風中心將最接近北部陸地，中心距離陸地約160至170公里，愈接近風雨將愈大，預計暴風圈要周六凌晨才會脫離台灣。

目前陸上警戒範圍包含雙北、基隆、桃園、台中、宜蘭、花蓮、苗栗、新竹縣市及馬祖。海上警戒區域包含台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面（含蘭嶼、綠島），航行作業船隻應嚴加戒備。

氣象局預報中心課長羅雅尹表示，今天一整天都是利奇馬影響最劇烈的時刻，暴風圈今天深夜觸陸後，北台灣首當其衝嚴防強風豪雨，西半部及東北部有豪雨以上等級降雨，中南部雨勢也明顯增強，尤其是中南部山區，沿海地區則要注意強陣風。

氣象局持續發布豪雨特報，台中以北、宜蘭山區將有局部大豪雨，羅雅尹提醒，強震後持續下雨，山區須留意土石鬆動。氣象局預估，暴風圈將在明天清晨才有機會脫離台灣陸地，明天北部雨勢會先趨緩，但台灣轉為西風或西南風，中南部雨勢將持續到下周。