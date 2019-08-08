他問失智老父可繼續開車？網友神回「準備好錢或白琴」

2019-08-08 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



是否該讓失智症父親繼續開車上路，引發網友熱議，醫師建議，只要確診，就不要繼續開車騎車。示意圖／ingimage 分享 facebook

該讓失智症父親繼續開車嗎？一名網友在知名網路平台提出這問題，文中指出，醫師建議可以繼續開車，但不要一次開太久，他不知如何決定，希望大家提供意見。貼文一出，網友反應熱烈，幾乎一面倒地要求他不要再讓老爸開車，如果發生意外，大家都承擔不起，有人則要版主父親不要出來害人。

一名網友則以自身為例，父親同樣是失智患者，去年騎車闖紅燈，出過三四次車禍，都是闖紅燈。後來取消了機車駕照。如果明知道不適合駕駛，卻還讓他開車亂跑，要嘛準備好錢，要嘛準備好白琴（出殯儀式中的孝女）。

版主貼文指出，父親罹患輕微失智症，屬於罕見的額顳葉型失智症，語言能力退化，與旁人溝通時常常聽不懂對方說什麼，也看不懂文字或文章的內容，表達方式也出了問題，但生活還可自理，甚至還可以開車外出。由於家裡三個孩子都在外工作，大部分時間只有爸媽在家，兩老都已退休，但偶爾需要開車出門，例如，父親回診復健，或是回南部老家時，都需要用車。

版主表示，失智老父還保有一些長期記憶，如果目的地是他過去很熟悉的地點，例如老家、以前上班的學校、或是某位老朋友家，開車時還能認得路，但若要去一些以前沒去過或很少去的地方就沒辦法了，現在是連導航都看不懂。

現在更麻煩的是，開車時，常發生一些三寶行為，例如，不打方向燈就變換車道、或是手剎車沒放掉就踩油門出發、抵達目的地停好車，也忘記拉手剎車。停車時，A到別人的車也沒感覺。

最近跟家人討論是否要讓老爸繼續開車，醫師建議可以繼續開但不要一次開太久，也不要讓他一個人開，應該有人在旁邊隨時注意狀況，因為失智症病人就是得找些事情讓他做，才能延緩退化，若完全不讓他開車，則退化得更嚴重。

對此，不少網友批評醫師，「這位建議可以開短途的醫生，我真的很想跟他說，拜託有點醫德好嗎！」、「請回去請那位醫生簽一下切結書，如果開車出意外，記得回去跟醫生索討相關費用」。

一名網友則建議，「保險多買一些，額度高一些，不管是賠別人還是賠自己，至於你說醫生說可以開，我認為你請醫生坐一次車再來下判斷。萬一父親強烈要開車才有自我價值感(老人家的通病)，建議你找警察，必要時讓警察來溝通或開單，警察說的可能比小孩有用。」

另一名網友以自己父親為例，建議版主，的確有危險性，建議不要再讓他上路，「我爸以前還曾開車撞進人家警察局裡面，把門口的東西都掃倒了，還好大人有大量，沒要我們賠。後來騎車也和汽車擦撞受傷，還好雙方都小事化無。」「雖然子女禁止，但父親還是常偷開車子。怕萬一造成社會事件害到人就慘了，後來我哥就把車和鎖匙都收走，想去哪就我哥載去」。

失智症協會創會理事長、恩主公醫院院長級教授醫師陳榮基表示，失智症患者病情只會越來越差，不會變好，如果已經出了車禍意外，還繼續開車，以後車禍頻率會更高，「不應該繼續開車」。

陳榮基建議，只要確診失智症，患者就不應再騎機車或是開車，家屬可以讓病患有事做，例如，簡單的打掃或是打麻將、外出運動，但如果有一點危險性的事情，千萬不要讓患者自己去做，以免發生意外。