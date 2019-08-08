家樂福也有必買商品？ 網激推神好物搶到全空

2019-08-08 21:34 聯合新聞網 綜合報導



日前一名網友在網路上詢問，知道好市多有許多必買商品，因此想知道家樂福有沒有什麼好物也是必買的，立刻釣出達人解惑。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台灣量販店相當多，除了有大家所熟知的好市多，更有大潤發和家樂福等，量販業市場競爭相當激烈。日前就有一名網友在PTT上PO文，表示最近關於家樂福有在進步的討論越來越多，也知道一直以來好市多都有人在整理所謂必買商品，不過對於家樂福的必買商品卻不太清楚，因此好奇的詢問網友「有人研究過家樂福的必買商品嗎？」

原PO在文中提到，許多人都整理過很多好市多必買商品，但不管是不是真的必買，其實都滿主觀的，接著還說，像是家樂福也有很多獨家商品，記得之前紅白酒檔期時，有蠻多人都推薦必買酒，便好奇的問「那一般商品也有必買的嗎？」PO文一出，立刻引來網友熱議，甚至還有內行人推搶到全空的「神好貨」。

許多對家樂福商品不太清楚的網友，紛紛留言表示「每次去家樂福，都不知道要買什麼」、「家樂福對我來說就是比較便宜的頂好，沒有什麼必買的」、「不知道為什麼，反而去大潤發都會搬一堆，去家樂福就不會」。但也有行家出面解惑，推薦必買商品「自有品牌義大利麵，法國進口的便宜又好吃」、「LULU餅乾、焦糖醬整個斷貨到現在」、「自有品牌衛生紙每次都搶到全空」。更有網友推薦家樂福的熟食系列「大推家樂福的米漢堡」、「歐式麵包、長法棍、圓法棍都不錯」。