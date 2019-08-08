台鐵38年首在應變中心過父親節 女兒一番話讓他窩心

2019-08-08 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



不一樣的父親節！強烈颱風利奇馬來襲，台鐵局成立局應變小組及台北、宜蘭、花蓮區應變小組，40位同仁值班，24小時輪班待命。台鐵局電務處副處長黃民全說，雖然無法過節，但收到局長張政源給的禮物，備感窩心。

據了解，這次颱風台鐵局成立局應變小組及台北、宜蘭、花蓮區應變小組，共有運、工、機、電、調度所、營運安全處、秘書室及氣象局等40位同仁值班，24小時輪班待命，隨時監控應變，希望能將天然災害的危機，適時降到最低。

據了解，張政源今天也至應變小組對值班同仁鼓勵打氣，在與各區視訊會議中，特別提醒同仁，雖部份地區回報尚無較大風雨，但入夜後風雨會加大，因今早有地震，更要注意複合式災情，尤其是路線邊坡巡查，要作好風險管理，更要注意安全。張政源也特別準備便當及豆花甜點，與值班同仁共進晚餐，讓這些不能回家的值班人員，過一個不一樣的父親節，順便慰勞辛苦的值班同仁。

對此，台鐵局說，同仁為了大眾行的安全，常必須在應變小組值班，像副局長徐仁財在服務台鐵43年，是第一次遇到父親節值班。另對服務38年的黃民全來說，這次輪值局應變中心遇到父親節，讓他感動的是收到局長給242對父子（女）檔的禮物，因為他的兒子現在花蓮機務段服務，讓他有個印象深刻、溫暖又特殊的父親節。

黃民全說，自己已在台鐵服務38年，還有一年半就要屆齡退休，令他心慰的是，兒子在他的鼓勵下，從高應大機械系畢業後，也參加鐵路特考，現在花蓮機務段機電股服務，加上自己的岳父也是從台鐵彰化調度所退休，三代都是台鐵人，讓他感受到台鐵大家庭的溫暖。

黃民全說，每年父親節，三名孩子都會安排在節日前後的星期假日聚餐，這次因為颱風來襲而在應變中心值班，只能用line將局長送的禮物po給家人分享，在地方政府服務的二女兒說自己好羨慕，台鐵真的很溫馨。