吃甜點有罪惡感？試試這款營養師也推薦的高蛋白零食

2019-08-12 00:00 文／ 劉家瑀



近年來，隨著健康意識抬頭，越來越多人開始有飲食控制的觀念，並嘗試藉由刻意控制飲食來減重。就算辛苦忍耐、不敢吃甜食，如果不知道該怎麼安排飲食內容，往往容易導致營養攝取不夠均衡，使身體的新陳代謝率下降，不僅會造成肌肉流失，一旦恢復正常飲食，體重也很快就會回升。

營養師Emma特別提醒，進行飲食控制時，一定要注意蛋白質的攝取量。一份手掌心大小的肉類，約有14公克蛋白質；一般一公斤體重，需攝取1.6公克的蛋白質，也就是說，一位50公斤的女性，一天需要吃到80公克的蛋白質。

圖／Spark Protein 提供 分享 facebook

對生活忙碌，或常常嘴饞想吃甜食的現代人而言，具備營養價值又美味的高蛋白點心，就是一個絕佳的解饞新選擇！由台灣新創食品品牌 Spark Protein推出的高蛋白點心《Spark Bite高蛋白巧克力》，一個就有6公克蛋白質，相當於一顆雞蛋的蛋白質含量。

營養師Emma建議，一餐的飲食內容安排可以「一餐吃兩碗蔬菜（約90大卡）、半個手掌大小的肉類（約55-75大卡）」，將一餐熱量控制在500大卡內，再搭配1-2個Spark Bite（或也可補充高蛋白手搖飲）來補足蛋白質、避免肌肉流失，同時兼具飽足感，更不必擔心吃下過多熱量！

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『我們堅信，唯有營養和美味兼具，健康的飲食習慣才有長久維持的可能。』Spark Protein是由食品專家及藍帶甜點師組成的團隊，自2018年創立以來，致力於為增肌減脂族研發美味的營養補給品，不僅創下嘖嘖群眾集資平台食品類集資金額的最高紀錄，同時也是台灣第一個榮獲「食品界米其林」獎章《iTQi大賞》的高蛋白零食品牌。

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顛覆傳統零食高熱量低營養的印象，Spark Bite 高蛋白巧克力使用優質牛奶及大豆蛋白製成，每顆Spark Bite的蛋白質營養相當於一盒200cc的牛奶，且相較於一般市售的巧克力零食，含糖量減少66%。

由藍帶甜點師研發製作，特選70%比利時進口的天然可可脂黑巧克力、不含反式脂肪，層次多變的香濃可可味，讓愛吃甜食的你一吃就上癮！

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除了Spark Bite及Spark Crisps等高蛋白零食，Spark Protein也在今年七夕推出情人節限定的高蛋白義式冰淇淋Spark Gelato，相較傳統冰淇淋作法，糖分減少70%，熱量減少40%、蛋白質營養提高三倍，滿足廣大族群的味蕾，同時照顧到健康的需求，目前均可在官網訂購。Spark Protein可望將帶起一波「無罪惡享受零食」的健康飲食新熱潮！