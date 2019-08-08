高雄本土登革熱快50例 鳳山翁四度就醫才確診

2019-08-08 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署今公布，高雄新增1例本土登革熱病例，為鳳山區保安里50多歲男性，四度就醫才通報確診。高雄本土登革熱個案數即將累積至50例，目前案例最多的縣市，幾乎遠超過位居第二的台南個案數的2.5倍，疾管署提醒，利奇馬颱風雖未直接對南台灣造成威脅，但外圍環流影響南部地區仍有大雨或豪雨發生的機會，籲請民眾把握雨後一週防疫時效。

疾管署副署長莊人祥表示，該男子7月26日起出現發燒、肌肉痠痛、紅疹等症狀，於發病當天至7月30日間三度至同家診所就醫，但疑似有診斷上的「盲點」，直到7月31日，因症狀未改善，改到其他診所看診，第四度就醫經NS1快篩陽性由醫院通報，經二採於今日檢驗確診，個案目前已出院，同住家人無疑似症狀。

該男子近期未出國，個案平時活動地以住家為主，但曾有鳳山區誠義里中山公園及鳳山區新強里活動史，依其發病日及活動史初步研判於居住地周邊社區感染的可能性較高。衛生單位自8月1日起已陸續完成個案居住地孳生源檢查、噴霧壓罐作業，並已執行社區緊急防治及列管點查核等工作。

今年截至目前國內累計67例本土登革熱病例，高雄市49例，為三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例；台南市17例，分別是東區6例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例，及桃園市中壢區1例。

利奇馬颱風雖未直接對南台灣造成威脅，但其外圍環流影響南部地區仍有大雨或豪雨發生的機會，疾管署再次籲請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實巡、倒、清、刷，防範病媒蚊孳生。