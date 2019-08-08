環保署公告增百貨購物中心量販店 內用不提供免洗餐具

2019-08-08 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署今公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司業、購物中心及量販店業，提供餐飲場所供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具，何時開始實施，還要再蒐集意見。

環保署表示，另考量營業規模、經營型態及所在區域等實務情形，同時明定由地方主管機關視轄區內情形，於蒐整各界意見後，向中央主管機關提報各該業別管制實施日期，並由中央主管機關核准後另行發布實施。違反者依廢棄物清理法第51條第3項規定，處新台幣1200至6000元罰款。

環保署表示，減塑是國際趨勢，第四屆聯合國環境大會170個與會國誓言在西元2030年前大幅削減免洗塑膠製品，歐盟也已規劃，2021年限制包含叉子、刀子、勺子、筷子等免洗餐具的使用；G20大阪峰會通過「大阪藍海願景」（Osaka Blue Ocean Vision），就海洋塑膠垃圾問題，達成西元2050年以前削減為零的目標達成協定。