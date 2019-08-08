台大新生註冊必答月經幾歲來？ 學生諷：比我媽關心我

2019-08-08 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



今年度大學指考昨天放榜，台灣大學今天就有大一新生反應，校方要求學生填答健康基本資料，但內容鉅細靡遺，包括女性的初經年齡、月經周期、餐後有無刷牙習慣、平均一天吃多少油炸食物？且拒答者，即未完成註冊流程，引發學生兩極反應。

有學生表示，生理期、飲食作息是評估健康、精神狀況的指標之一，且可幫助沒有病識感的學生發現自己的問題。但有學生認為，部分醫療資訊涉及個人隱私，學生應有拒答權利；也有人表明，問卷設計太敏感，只會讓學生故意「亂答」。也有學生嘲諷，「台大比我媽媽還要關心我」。

對此，台大學務長沈瓊桃受訪時表示，台大是配合教育部政策，擬出這份健康填答資料卡，但部分題目，包括初經年齡、月經周期，為教育部設計的問卷內容，至於「刷牙習慣」、「油炸飲食頻率」則是台大健康中心自行規劃。

沈瓊桃也表示，以她個人看法，此類問卷涉及學生隱私資訊，「應有不回答的權利」，她也會參考學生意見，在兼顧學生個資、健康調查的情況下，調整現有問卷內容，且過於敏感的題目也不排除刪掉。

據了解，台大這份要求大一新生填答的健康基本資料，調查內容十分詳盡。例如「月經情況」，會調查學生初次月經年齡、月經周期、有無經痛現象；「飲食習慣」則調查學生，三餐進食規律、以及每天攝取幾種油炸食物？以及每日共刷幾次牙？

問卷也詢問學生，是否每月量體重？過去7日（不含假日）的睡眠習慣、早餐習慣等。

台大表示，教育部在103年8月5日曾來函，希望學校在接受新生註冊時，主動大一學生的生理健康狀況。台大參考教育部設計的問卷基準表，再加上台大健康中心設計的題目，成為現行新生填答的問卷。

教育部綜規司司長黃雯玲則表示，教育部設計的問卷基準表，確實有要求學生填答「初次月經年齡」、「月經周期」，主因是學者、專家皆認為，此為評估學生生理狀況的重要指標，現階段也不會刪除。