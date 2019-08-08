宜蘭3條山區公路今晚預警性封路 明天視風雨狀況解除

2019-08-08 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出，氣象預報利奇馬颱風今天（8日）傍晚起颱風及外圍環流將帶來雨勢，入夜後風雨將持續增強，暴風圈預估9日凌晨將接近宜蘭地區。

公路總局第四區養護工程處依據氣象風雨情資，評估山區道路致災潛勢風險高，為維護用路人車安全，將對宜蘭山區3條省道道路實施預警性封閉，封閉路線中，台7線（明池至棲蘭）與台7甲線（棲蘭至思源埡口），自今晚7點起禁止進入（只出不進），晚間8點起實施道路全面封閉，並預定明天 （9日）上午9點解除封閉。

另外，台9線北宜公路38公里到68.5公里 （坪林到金面） 同步配合實施封閉，封閉時段自今晚8點起禁止進入（只出不進）、晚上9點起實施道路全面封閉，並預定明天 （9日）日上午6時解除封閉。

工程處表示，前述3條路線預警性封閉解除時間為暫定，實際解除封閉及開放通行，將由道路養護單位視颱風風雨過境及巡視道路無風險災情後，再行決定開放時間，請用路人及早因應並注意相關訊息。

工程處提醒，近日花蓮地區多次有感地震及今天宜蘭南澳芮氏規模6強震，強震後邊坡土石鬆動，又逢利奇馬颱風來襲，易複合產生邊坡土石流及落石，非必要避免進入山區，行駛山區道路沿線留意邊坡坍方落石危害，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http：//168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息，預先因應規畫行程。