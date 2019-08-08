天真以為電子菸比香菸「健康」 男肺塌陷還出現小黑點

2019-08-08 20:43 聯合新聞網 綜合報導



美國一名18歲的大學生，因為天真以為吸電子菸比抽香菸「健康」，結果竟造成他肺塌陷甚至還出現許多小黑點。圖擷自 都市日報 分享 facebook

天真以為電子菸危害比香菸少，結果竟造成肺塌陷，差點喪命！日前美國佛州一名18歲的男大生，以為抽電子菸比抽香菸對健康的危害較小，因此於一年前便開始吸食Juul電子菸，沒想到近日他和朋友一起打保齡球時，突然感到胸部劇烈疼痛，站立或坐下都感到極度不適，立即就醫後才發現原來是肺塌陷，害他差點小命不保。

根據《都市日報》報導，這名18歲的阿米拉達（Ammirata），每兩天就會吸食一根Juul電子菸，相當於每天抽10支香菸的尼古丁，因為他天真的認為電子菸就是香菸的替代品。不料，上週在與朋友玩保齡球時，突然覺得身體左側劇烈疼痛，阿米拉達表示「當時我感覺我的胸部正要塌陷，像是要心臟病發的感覺」。

就醫後，阿米拉達原本以為只是輕微的肌肉拉傷，但當時卻有7位外科醫生走到他的病床旁，讓他覺得似乎情況不妙，他表示當下的情景就像是「你認為他們會告訴你，你只有5天可以活。」之後醫生便告訴他，他的左肺出現了一個洞，而且已經塌陷了。過了沒多久，醫生便幫阿米拉達動手術，並將一根管子插進塌的肺部，以便讓他在修復損傷時保持充氣狀態。

當醫生在幫阿米拉達進行手術時，他們赫然發現他的肺部竟出現許多小黑點，而且即使動了手術，這些黑點可能也需要數年的時間才能消失。阿米拉達在術後，震驚的表示，自己以前並沒有抽菸的習慣，直到16歲時才首次嘗試電子菸，因為他以為電子菸的危害會比香菸還小，因此他才會把電子菸當作香菸的「替代品」。

所幸阿米拉達在術後恢復得相當良好，但他卻被禁止從事任何戶外或是潛水活動。他開始呼籲自己身旁的親朋好友，不要以為電子菸比香菸「健康」，並語重心長的說「我真的不相信吸電子菸會上癮，或是會影響我的健康，直到我這樣做後，才遭受了可怕的後果」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康