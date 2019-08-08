Janet自爆流產 婦產醫：這個症狀最關鍵

2019-08-08 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



藝人Janet今出席記者會，自爆第二胎流產，在2個月前新節目開錄第一天就冒冷汗、臉色發白，下節目後就診，婦產科醫師證實「流產」。Janet說先前並未驗孕，但自知應該是又有了，沒想到被宣告流產日竟也是確認是懷孕日。婦產科醫師說，懷孕前八周流產機率最高，約為10％，此時千萬不要做過於激烈的運動。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民表示，女性懷孕前八周流產機率最高，之後流產比率雖會逐漸下降，但十二周以前都需要格外注意，不要劇烈運動、活動，腹部過度用力會影響胚胎，古人常說「前三個月要保胎」的說法是正確的，但有些長輩會建議懷孕期間不要工作、不要搭飛機、不要加班等，他認為，這些太嚴重了。

劉偉民表示，孕婦生活作息需要正常，但不至於因短暫加班或臨時工作就影響胎兒，懷孕十二周以後，反而建議孕婦維持定量運動，如快走等，幫助生產。

劉偉民說，流產初期症狀是「不正常出血」，初期會有輕微出血，若未及時注意，後續會像月經一樣大量出血，別以為大量出血後，胎盤就會自然流出，仍需要就診才能幫助體內胎盤排除。