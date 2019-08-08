抑制三陰性乳癌轉移 交大北醫找到藥物可抑制

2019-08-08 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



乳癌中最可怕的「三陰性乳癌」，交大與北醫大團隊發現的抑制乳癌轉移的藥物，為一款已於臨床使用的抗憂鬱藥物。團隊研究近2000種膜蛋白對應於15種癌症之生化調控網路，開發「癌症膜蛋白調控網路」，大規模建立膜蛋白與癌症的關係，更找到抑制乳癌移轉的新制藥物，該成果已於上月16日發表於國際頂尖期刊「自然通訊」。

膜蛋白是目前疾病診斷及治療最重要的標靶，但也是最困難的研究議題，同時「膜蛋白已被認為與諸多癌症息息相關，如果解開膜蛋白如何透過蛋白質交互作用，進而調控生化途徑導致癌症形成，有助於從根本找出治癌方法。」對癌症診斷與標靶藥物發展，有重大的影響。

北醫大何元順教授表示，北醫研究團隊2010年就已證實尼古丁受體和吸菸引起的女性乳癌有關，尼古丁受體和HER-2都屬細胞膜蛋白，如何開發可以同時攻擊尼古丁受體和HER-2的高效能靶向藥物，成為未來開發乳癌藥物的主流方向。

交大研究團隊擬定創新策略，運用大數據及人工智慧，預測出近2000種在膜蛋白上結合的蛋白質，進一步分析大規模癌症基因表現圖譜，量身打造各種膜蛋白在15種癌症中的調控網路，探討膜蛋白於不同癌症扮演之角色及重要性。

北醫大研究團隊，從癌組織及癌細胞的切片中證實，尼古丁受體和HER-2會形成一個緊密的結合，而香菸中的尼古丁會導致HER-2自這個結構體分離，使得HER-2致癌活性更強，殺傷力更大。

交大團隊透過與北醫跨校合作，以膜蛋白為核心，開發預後生物標記及治療藥物，更成功找到一種抗憂鬱藥物，可作為抑制乳癌轉移的新制藥物，經由細胞及動物實驗證實，可有效抑制三陰性乳癌轉移，目前向多國申請專利中。

何元順團隊致力研發擁有三彈頭導向的新型抗體藥物，分別針對尼古丁受體和HER-2進行靶向標定，第三個彈頭則攜帶目前臨床最新的治療藥物精準出擊，直接殺死乳癌細胞，為乳癌患者帶來更多希望。