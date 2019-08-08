感恩醫院對亡父照顧 她捐28萬元候診椅

2019-08-08 18:14 中央社 南投縣8日電



南投縣蕭小姐感謝父親，捐贈南投醫院候診椅，讓其他長者、病患看診時更舒適。圖／南投醫院提供 分享 facebook 一名蕭姓女子捐贈市值新台幣28萬元候診椅給南投醫院，是給亡父的父親節禮物，也感恩醫院對父親多年來不遺餘力照顧，粉紅色軟墊座椅取代硬邦邦木椅，讓冷冰環境多了些溫暖。

南投一名蕭姓女子的父親有心臟、血糖、腎臟、失智等問題需定期追蹤，蕭女按時陪父親到衛生福利部南投醫院就醫，10年來不遺餘力；蕭女父親去年逝世，為感謝醫師對父親照護，特別趕在父親節前捐贈市值28萬元的門診候診椅，院方今天回贈感謝狀。

蕭姓女子表示，每次陪父親看診時，都覺得主治醫師很親切、很細心，她要特別感謝腎臟內科莊宗芳、心臟內科林以祥、神經內科張嘉為等醫師們對父親的親切照顧，她感恩在心，因此選在父親逝世週年捐贈更符合高齡者適用的扶手軟墊座椅，盼讓長輩坐得更舒服。

診間前候診椅原本是硬邦邦的木椅，為跳脫醫院冰冷印象，蕭女捐贈的候診椅特別指定粉紅色系，病患入院就可看見嶄新的候診椅，且具有把手，助長輩更好施力，方便起身，坐過的長輩都感到很舒適又貼心。

南投醫院院長洪弘昌說，近年因部分民眾錯誤觀念，動輒揚言提告醫療人員，甚至拳腳、語言暴力相向，蕭小姐良善行為讓第一線醫護人員感到「揪甘心」，也感謝她捐贈軟墊候診椅助醫院更落實高齡友善環境，盼每一名求診患者及家屬都能感受蕭小姐愛心。