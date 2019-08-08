防災準備動起來 受災戶保單享「續期保費緩繳3個月」

2019-08-08 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



強颱利奇馬來勢洶洶，全台各地嚴防災情進入一級警備狀態，民眾需注意自身安全，為因應災害可能傷亡，各大保險公司同步啟動緊急應變服務，全民動起來。

全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供4大關懷服務，包括續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、補發保單免工本費及快速理賠等，協助度過難關。其一，「續期保費緩繳」，提供應繳保費區間自8月1日至10月31日，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月；其二，「保單借款利息緩繳」，應繳利息區間自8月1日至109年1月31日，受災保戶經申請可緩繳保單借款利息6個月；其三，「補發保單免工本費」，受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費；其四，「快速理賠」，因利奇馬颱風致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「108年利奇馬颱風受災保戶」，理賠部門受理後，將以特急件安排專人處理。

元大人壽推出「保戶6大服務」，包括主動理賠、保費緩繳、保險單借款免利息、保險單借款利息展延、補發保險單免收工本費、保戶諮詢服務等。第一「主動理賠服務」，指的是對本次颱風受災保戶，經確認保險事故，公司將迅速理賠給付相，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；對於受傷保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也可日後再補齊。第二「緩繳續期保費3個月」，受災保戶經申請，可提供應繳日期為7月1日至9月30日之保單，自應繳日起算，3個月緩繳續期保費。