曼谷老城區全新地鐵站落成 泰國觀光局：9/28前免費搭乘

2019-08-08 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



出國旅遊，有便捷的交通工具讓旅程更加快速、方便，今天泰國觀光局宣布，曼谷的老城區和中國城附近四個全新捷運地鐵站正式啟用，這些新地鐵站將讓遊客們前往探索歷史和地標景點更加容易。

這四個地鐵站是曼谷捷運藍線14公里延伸路線的一部分，包括芒功寺站(Wat Mangkon)、三喲站(Sam Yot)、沙南猜站(Sanam Chai)和依沙拉帕站(Itsaraphap)，這些地鐵站依序接在華藍蓬站之後，延伸地鐵站部分路段。泰國觀光局局長育他薩克蘇帕頌先生表示，這四個全新地鐵站啟用，將大大增加觀光的容易度以及便利性，泰國觀光局對此相當高興，即日起至9月28日止，每日從上午10:00到下午4:00之間供所有人免費搭乘。