曼谷老城區全新地鐵站落成 泰國觀光局：9/28前免費搭乘
出國旅遊，有便捷的交通工具讓旅程更加快速、方便，今天泰國觀光局宣布，曼谷的老城區和中國城附近四個全新捷運地鐵站正式啟用，這些新地鐵站將讓遊客們前往探索歷史和地標景點更加容易。
這四個地鐵站是曼谷捷運藍線14公里延伸路線的一部分，包括芒功寺站(Wat Mangkon)、三喲站(Sam Yot)、沙南猜站(Sanam Chai)和依沙拉帕站(Itsaraphap)，這些地鐵站依序接在華藍蓬站之後，延伸地鐵站部分路段。泰國觀光局局長育他薩克蘇帕頌先生表示，這四個全新地鐵站啟用，將大大增加觀光的容易度以及便利性，泰國觀光局對此相當高興，即日起至9月28日止，每日從上午10:00到下午4:00之間供所有人免費搭乘。
曼谷老城區(拉達那可辛)區是泰國首都最壯麗而且最受敬重的景點所在地，例如：大皇宮、玉佛寺和臥佛寺…等，還有繁華熱鬧的中國城。這四個新的地鐵站裝飾用來慶祝和讚揚區域的傳統和遺產。芒功寺站的命名來自Wat Mangkon Kamalawat(意為龍蓮寺)，這是曼谷市最大的中國佛教寺廟；三喲站採用博物館式設計的感覺，包括陳列展示舊照片、反映它的歷史環境氛圍；沙南猜站以優雅的裝飾來凸顯附近的皇家遺產，因為地鐵站距離大皇宮、玉佛寺還有帕空花卉市場(Pak Khlong Talat)都只有幾步之遙；依沙拉帕站位於湄南河的春汶里一側，它的裝飾以天鵝為主題，向位在地鐵附近、名字中有「天鵝」的Wat Hongrattanaram寺致敬。
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