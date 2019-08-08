陸籍航空受衝擊 山東8月停飛 春秋、東航不樂觀

2019-08-08 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



山東、花蓮直航包機中斷3年復航，山東航空首航到花蓮，旅客步入大廳，受到熱烈歡迎。記者王燕華／攝影 分享 facebook 大陸大舉限縮陸客來台，自由行、團客都受限制，山東航空7月4日才開航的花蓮—濟南航線、台中—青島航線，開航不到兩個月就將因「航班計劃調整」因素，預計在8月24停飛，就連7月才剛開航的春球航空首開高雄直飛寧波航線，也不樂觀。

看準高雄觀光商機，春秋航空7月4日起才開闢高雄直飛寧波航線，每周2班次，去程航班為中午12點自高雄國際機場起飛，下午2點05分抵達寧波；回程航班上午8點50分自寧波起飛，上午11點抵達高雄國際機場。

不過，由於自由行、團客遭限縮，春秋航空台灣首席代表張君杰表示，春秋航空是一條標準旅遊航線，現在官方已限制自由行、團體旅客，他直言，「畢竟我們也是一家企業，沒有客人要怎麼飛下去」。

張君杰表示，春秋目前航線包含台北—石家莊、揚州、上海，高雄—上海，以及剛開航的高雄—寧波，後面恐怕也將視銷售狀況作相應調整，「並不樂觀」。

廈門航空目前航點有桃園飛廈門、福州、泉州、長沙、杭州，松山飛廈門、福州，以及高雄飛廈門、福州、泉州，台灣區總經理鄭松漳表示，目前沒有接到任何消息。中國國際航空台灣區總經理胡建則表示，目前沒有調整計畫。

中國東方航空表示，航班一定是會影響，也要觀察航班狀況，但是後續會是怎麼樣取消還是調整 ，因為也涉及總部規劃，目前最終確定版還沒有出來。中國南方航空客務部經理蘭虹表示，目前還沒有收到公司方面的調整計畫，載客量現在看起來也還好，就看後續怎麼發展。