研究毛細胞生成 可恢復受損聽力
聽力受損者有希望了！聽力的喪失與長在耳蝸的毛細胞受損息息相關，毛細胞是由三排的外毛細胞與一排的內毛細胞組成，這些細胞會偵測聲波並向大腦傳遞訊息。約翰‧霍普金斯大學醫學院研究人員相信，近期對毛細胞生成方式的研究能找到恢復聽力的方法。
根據《Medical Xpress》報導，90％的聽力受損狀況，與耳蝸的毛細胞及將其與大腦相連的神經受損有關。人類的毛細胞受到傷害後不會自動修復，這樣看來人類聽力一旦受損便無法恢復，不過現在研究人員並不這樣認為。
毛細胞的製造過程相當複雜且取決於特定時間與地點。首先，未成熟的細胞會在外耳蝸形成成熟的毛細胞，這樣的轉變過程會一直從外耳蝸延續到最內部的區域。即便研究人員對毛細胞的形成過程有所了解，但仍不清楚控制細胞精確排列結構的分子信號。
根據《每日醫學新聞》報導，研究人員為了解分子信號的運作方式，研究老鼠在胚胎階段形成耳蝸的過程，觀察過程中與毛細胞的形成有關的的蛋白信號。其中，激活素A和卵泡抑素的水平會隨著細胞發育的時間與地點有所變化，並呈現梯度關係。研究人員將其稱為信號梯度，而信號梯度對胚胎的發育至關重要。
研究人員也發現，激活素A和卵泡抑素的信號梯度會呈現相反的狀況，這樣的現象似乎意味著這兩種蛋白透過相互的平衡關係，控制毛細胞的生成。此結論也透過老鼠實驗做過驗證，透過基因工程改變老鼠體內激活素A和卵泡抑素的量，便會影響他們毛細胞的生成。對研究人員來說，這項發展對研發出幫助患者恢復聽力的新療法非常有用。
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