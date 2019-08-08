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研究毛細胞生成 可恢復受損聽力

2019-08-08 17:33台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

約翰‧霍普金斯大學醫學院研究人員認為，近期對毛細胞生成方式的研究結果能讓他們找到...
約翰‧霍普金斯大學醫學院研究人員認為，近期對毛細胞生成方式的研究結果能讓他們找到幫助人們恢復聽力的方法。(photo by public domain pictures)
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聽力受損者有希望了！聽力的喪失與長在耳蝸的毛細胞受損息息相關，毛細胞是由三排的外毛細胞與一排的內毛細胞組成，這些細胞會偵測聲波並向大腦傳遞訊息。約翰‧霍普金斯大學醫學院研究人員相信，近期對毛細胞生成方式的研究能找到恢復聽力的方法。

根據《Medical Xpress》報導，90％的聽力受損狀況，與耳蝸的毛細胞及將其與大腦相連的神經受損有關。人類的毛細胞受到傷害後不會自動修復，這樣看來人類聽力一旦受損便無法恢復，不過現在研究人員並不這樣認為。

毛細胞的製造過程相當複雜且取決於特定時間與地點。首先，未成熟的細胞會在外耳蝸形成成熟的毛細胞，這樣的轉變過程會一直從外耳蝸延續到最內部的區域。即便研究人員對毛細胞的形成過程有所了解，但仍不清楚控制細胞精確排列結構的分子信號。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員為了解分子信號的運作方式，研究老鼠在胚胎階段形成耳蝸的過程，觀察過程中與毛細胞的形成有關的的蛋白信號。其中，激活素A和卵泡抑素的水平會隨著細胞發育的時間與地點有所變化，並呈現梯度關係。研究人員將其稱為信號梯度，而信號梯度對胚胎的發育至關重要。

研究人員也發現，激活素A和卵泡抑素的信號梯度會呈現相反的狀況，這樣的現象似乎意味著這兩種蛋白透過相互的平衡關係，控制毛細胞的生成。此結論也透過老鼠實驗做過驗證，透過基因工程改變老鼠體內激活素A和卵泡抑素的量，便會影響他們毛細胞的生成。對研究人員來說，這項發展對研發出幫助患者恢復聽力的新療法非常有用。

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