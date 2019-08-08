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攝護腺保健 醫：多吃高纖維減少刺激性食物

2019-08-08 17:16中央社 台中8日電

攝護腺癌名列十大癌症死因第6名，多發生65歲以上銀髮族，罹癌平均年齡高，腫瘤生長...
攝護腺癌名列十大癌症死因第6名，多發生65歲以上銀髮族，罹癌平均年齡高，腫瘤生長速度較慢。 圖／聯合報系資料照片
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台中慈濟醫院泌尿科主任李祥生今天表示，隨著年齡增長，攝護腺會跟著長大，進而影響排尿功能，建議可多攝取高纖維食物，已有排尿問題者，少吃刺激性食物，避免增加排尿困難。

今天是父親節，台中慈濟醫院泌尿科與台灣尿失禁防治協會及台灣泌尿科醫學共同舉辦「88爸爸攝護腺照護尖兵」下泌尿道衛教講座。台中慈濟醫院泌尿科主任李祥生、醫師陳至正、醫師蔡宗訓分享攝護腺發生的原因、治療與預防方式。

李祥生表示，攝護腺是男性獨有的器官，隨著年齡增長，攝護腺也會跟著長大，進而影響排尿功能。最常見的是想尿尿不出來、尿完還是滴滴答答、或是感覺尿不乾淨，甚至有頻尿、急尿、夜尿、排尿疼痛等下泌尿道症狀。

許多男性朋友關心，攝護腺肥大是不是一定要手術？手術會不會對性功能造成影響？

陳至正表示，如果有解尿困難等排尿問題，原則上使用藥物就可以有很好的治療效果，如果藥物無法改善排尿問題，就需進一步採用手術方式治療。除傳統刮除手術之外，還有雷射氣化手術，比較不會對性功能造成影響。

蔡宗訓指出，可多攝取高纖維食物，南瓜子、茄紅素、大豆異黃酮，已有排尿問題的病人，建議不要食用辣椒、咖啡、茶等刺激性食物，避免增加排尿困難，菸、酒因是致癌因子，更是不碰為妙。

蔡宗訓表示，攝護腺肥大造成排尿問題如果不處理，除會造成膀胱無力之外，可能造成腎水腫或是腎衰竭需要洗腎，早期發現、早期治療，有症狀立即就醫，讓排尿順暢不困擾。

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